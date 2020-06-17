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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 20:30126

"СЕРВІСРЕСУРС" РУЛИТ !

Сьогодні зранку дав собі слово поважати міську раду, конкурсну комісію та Олександра Миколайовича особисто.

Думаю собі, скоро вибори, знову Олександру Миколайовичу потрібно буде дружити і з білими, і з голубими, а особливо - з біло-голубими.

Держав я слово рівно до 12- 20, коли побачив переможців конкурсу в дії. 

Роздивіться уважно ( на фото) : троє переможців прибирають контейнерний майданчик. На трех : півспецовки- куртка з написом "Сервісресурс", на трех - одна кімнатна щітка- не мітла, не віник, - щітка для прибирання всередині приміщень ; на трех - два шматка ДВП або фанери, використовуючи які в якості лопат , тобто лопат нема- намагаються прибрати сміття . 

Жах ! Як на 21 століття. 

Але не це головне. Люди працюють "чим дали".

Цікаво інше : два дні (!) засідало два десятки мужиків - рахували бали. За умовами конкурсу вони ставили бали за наявність - на момент проведення конкурсу  - техніки, людей, спецодягу, інвентаря , тощо ...

І шо ви порахували ?

Мабуть пан Журба скоро нам про це розкаже . Голосом дітпарківського кота. Бо немає в пана Журби важливішого за це, завдання. 

 

Общество Комуналка Конкурс перевізників сміття в Сумах СМР.
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