"СЕРВІСРЕСУРС" РУЛИТ ! Сьогодні зранку дав собі слово поважати міську раду, конкурсну комісію та Олександра Миколайовича особисто.

Думаю собі, скоро вибори, знову Олександру Миколайовичу потрібно буде дружити і з білими, і з голубими, а особливо - з біло-голубими.

Держав я слово рівно до 12- 20, коли побачив переможців конкурсу в дії.

Роздивіться уважно ( на фото) : троє переможців прибирають контейнерний майданчик. На трех : півспецовки- куртка з написом "Сервісресурс", на трех - одна кімнатна щітка- не мітла, не віник, - щітка для прибирання всередині приміщень ; на трех - два шматка ДВП або фанери, використовуючи які в якості лопат , тобто лопат нема- намагаються прибрати сміття .

Жах ! Як на 21 століття.

Але не це головне. Люди працюють "чим дали".

Цікаво інше : два дні (!) засідало два десятки мужиків - рахували бали. За умовами конкурсу вони ставили бали за наявність - на момент проведення конкурсу - техніки, людей, спецодягу, інвентаря , тощо ...

І шо ви порахували ?

Мабуть пан Журба скоро нам про це розкаже . Голосом дітпарківського кота. Бо немає в пана Журби важливішого за це, завдання.