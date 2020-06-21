«Форсаж» перевірять На адресу Сумського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Журналісти проти корупції» (керівник – В’ячеслав ПАВЛЕНКО) надійшла відповідь з Державної служби України з питань праці.

У відповіді зазначено, що Держпраці погоджує проведення Управлінням Держпраці у Сумській області позапланового заходу державного нагляду (контролю) у ТОВ «Газові автомобільні заправки» за колективним зверненням працівників товариства.

Нагадаю, в попередній публікації було розміщено відеозвернення працівників газової (метанової) заправці «ФОРСАЖ», яка розташована в Шостці, що на Сумщині про те, що працівникам майже 3 місяці не виплачують заробітну плату. Люди у відчаї, тому що їм бракує коштів для покупки продуктів харчування, щоб нагадувати своїх дітей та себе.

Після розголосу в соціальних мережах працівникам цієї заправки виплатили частину заробітної плати за березень 2020 року. За інші місяці заборгованість не погашено. Тоді працівники звернулися з колективним зверненням на адресу «Журналістів проти корупції». Як бачимо, Держпраці терміново відреагувало та погодило проведення позапланової перевірки.

За даними YouControl заправка «ФОРСАЖ» належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Газові автомобільні заправки», яке піддано позаплановій перевірці.

Найближчим часом очікуємо, що права працівників заправки «ФОРСАЖ» будуть захищені, справедливість буде відновлена, заборгованість по заробітній платі буде виплачена.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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