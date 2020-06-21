Блоги

В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Сегодня 14:49128

«Форсаж» перевірять

На адресу Сумського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Журналісти проти корупції» (керівник – В’ячеслав ПАВЛЕНКО) надійшла відповідь з Державної служби України з питань праці.

У відповіді зазначено, що Держпраці погоджує проведення Управлінням Держпраці у Сумській області позапланового заходу державного нагляду (контролю) у ТОВ «Газові автомобільні заправки» за колективним зверненням працівників товариства.

Нагадаю, в попередній публікації було розміщено відеозвернення працівників газової (метанової) заправці «ФОРСАЖ», яка розташована в Шостці, що на Сумщині про те, що працівникам майже 3 місяці не виплачують заробітну плату. Люди у відчаї, тому що їм бракує коштів для покупки продуктів харчування, щоб нагадувати своїх дітей та себе.

Після розголосу в соціальних мережах працівникам цієї заправки виплатили частину заробітної плати за березень 2020 року. За інші місяці заборгованість не погашено. Тоді працівники звернулися з колективним зверненням на адресу «Журналістів проти корупції». Як бачимо, Держпраці терміново відреагувало та погодило проведення позапланової перевірки.

За даними YouControl заправка «ФОРСАЖ» належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Газові автомобільні заправки», яке піддано позаплановій перевірці.

Найближчим часом очікуємо, що права працівників заправки «ФОРСАЖ» будуть захищені, справедливість буде відновлена, заборгованість по заробітній платі буде виплачена.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook (https://www.facebook.com/VjachPavlenko/app/212104595551052/…),Viber, Телеграм-канал (https://t.me/VPavGUR19), YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=eSXk8h9VSEg)

Фото
Общество Заробітна плата Сумщина Шостка
view counter

По тематике

В'ячеслав Павленко
Микола Нога порушив карантин?

Мер Шостки порушив карантин?...

В'ячеслав Павленко Вчера 13:45
В'ячеслав Павленко
З Днем медика!

З ДНЕМ МЕДИКА!...

В'ячеслав Павленко 21.06.2020 10:21
В'ячеслав Павленко
В центрі Шостки декілька днів підтоплюється квартира

В центрі Шостки декілька днів підтоплюється квартира...

В'ячеслав Павленко 20.06.2020 11:20
В'ячеслав Павленко
У Кролевці, на Сумщині розпиляли житловий будинок

Ця жахлива пригода трапилася майже 7 років потому, у 2013 році, коли сусід по будинку бензопилою розпиляв житловий будинок навпіл....

В'ячеслав Павленко 16.06.2020 21:16
В'ячеслав Павленко
Діагностичний центр виставили на продаж?

Діагностичний центр виставили на продаж?...

В'ячеслав Павленко 12.06.2020 12:27
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.