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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Сегодня 15:51121

Пишатись нічим...

"22.06.2020 15:37557 Служба зайнятості Сумщини - лідер за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період Сумщина продовжує утримувати лідерство в Україні за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період, випередивши навіть міста-мільйонники. Понад 30 мільйонів компенсаційних гривень за вимушений простій у карантинний період отримали представники бізнесу Сумської області, які на сьогодні подали 11 400 пакетів відповідних документів."

Як же пояснити недолугим журналістам і тим , хто їм ще досі вірить , що не усім можна пишатись , не все золото , що блищить, не все що мажеться - масло і так далі і так далі....

1 -Дякувати Державі, що хоч якось та хоч комусь допомагає . А служба зайнятості - виконавець державних рішень.

2 - Про що свідчить  "Високий рівень виплат "? Журналіст відповідає на це питання , явно не розуміючи цього : це фінансова підтримка підприємців "за вимушений простій" ! Тобто, Сумщина - лідер по вимушеному простою рідприємців !  Чим пишатись ?

3 - "ВИПЕРЕДИВШИ НАВІТЬ МІСТА-мільонники" - тобто в Сумській області, де населення   МЕНШЕ МІЛЬЙОНА не працювало БІЛЬШЕ підприємців , ніж у містах-мільонниках ! 

Ви вважаєте це досягненням ?

Общество Допомога держави Коронавірус Підприємці Сумщина в пятерке областей.
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