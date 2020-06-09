Як же пояснити недолугим журналістам і тим , хто їм ще досі вірить , що не усім можна пишатись , не все золото , що блищить, не все що мажеться - масло і так далі і так далі....
1 -Дякувати Державі, що хоч якось та хоч комусь допомагає . А служба зайнятості - виконавець державних рішень.
2 - Про що свідчить "Високий рівень виплат "? Журналіст відповідає на це питання , явно не розуміючи цього : це фінансова підтримка підприємців "за вимушений простій" ! Тобто, Сумщина - лідер по вимушеному простою рідприємців ! Чим пишатись ?
3 - "ВИПЕРЕДИВШИ НАВІТЬ МІСТА-мільонники" - тобто в Сумській області, де населення МЕНШЕ МІЛЬЙОНА не працювало БІЛЬШЕ підприємців , ніж у містах-мільонниках !
Ви вважаєте це досягненням ?
« Изя! Ти только что ходил смотреть на Луну и теперь этими же руками садишься ужинать ?»
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