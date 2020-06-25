У Шостці судитимуть директора школи-ліцею за порушення карантину

Згідно даних з офіційного сайту Шосткинського міськрайонного суду, 26 червня 2020 р. до суду надійшов протокол за порушення правил щодо карантину людей, складений на директора Шосткинської школи-ліцею Вячеслава Василенка. Справу розглядатиме суддя Альфія Курбанова.
Нагадаю: 22 червня на своїй сторінці у фейсбуці Микола Нога розмістив декілька фото, на яких особисто він та інші особи, у тому числі й Вячеслав Василенко, перебували у приміщення школи-ліцею без захисних масок. Саме через це на директора школи-ліцею склали протокол.
Фото із сайту школи-ліцею