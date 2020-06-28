Чотири причини ймовірної ворожості Зе до українства

Причина перша. Зе представник нацменшини. Як правило, нацменшини вороже ставляться до держави, в якій живуть. (Приклади: курди в Туреччині, араби в Ізраїлі, рускіє в Литві і т. д.) Зокрема, тому що статус нацменшини, щоб там не писалося в конституціях про рівні права, передбачає її дискримінацію з боку держави і національної більшості. Наприклад, коли я, українець, був нацменшиною в Росії - СРСР, то мене обурювала така несправедливість, що мені в школі доводилось вчити дві мови (рідну українську і чужу російську), а руському мальчіку достатньо було однієї, що у владі домінували рускіє, а ми, українці були на задвірках.
А скільки в СРСР ходило анекдотів про євреїв, де їх зображали в негативному сенсі. Я вже не кажу про різні обмеження займати керівні посади і таке інше.
Причина друга. В Зе немає нічого українського і дуже багато від руського міра, який сьогодні є ворогом українського світу. В Інтернеті я знаходив суперечливу інформацію про національність Зе. Але останнє, що я знайшов, це, очевидно версія самого Зе, що він український єврей. Дивна версія, бо тоді виходить, що я український українець. Але, насправді, якщо йти по такому шляху визначення національності, то абсолютно коректним було б визначення "руській єврей". Бо народився Зе і жив до 14 років на території (давайте називать речі своїми іменами) російської держави, в зросійщеному регіоні, вчився, очевидно, в російській школі, формувався під впливом російської пропаганди і дєда, який в складі російської армії рятував євреїв від винищення нацистами, а йому в спину ймовірно стріляли бандерівські посіпаки. Тут доречно згадати недавню дискусію між одіозним Червоненко і українським патріотом Стерненком, коли Червоненко висловився приблизно так: "Ви, наверное, из разряда тех, кто убивал в Бабином Яру". Ніяк вони не можуть змиритися з цим Яром, де, як відомо, вбивали і українських патріотів.
Причина третя. Зе бізнесмен. Причому бізнесмен специфічний. Якщо Порошенко може продавати свої цукерки по всьому світу, то Зе свій товар-шутки тільки в рамках руського міра. Бо німці, британці, інші, ясна річ, його шутки не зрозуміють. Тому Зе кровно зацікавлений повернутися на величезний російський ринок, де він і заробив основну частину свого бабла. (Не вік же йому бути президентом). Але цьому заважає українська держава, яка перебуває в стані війни з Росією. Отже, що треба зробити? Ліквідувати її, здати Україну Росії. Як казав Карл Маркс, нема такого злочину, на який би не пішов бізнесмен заради великого прибутку. Ви скажете, що були зовсім інші бізнесмени: ханенки, терещенки, алчевські, які багато грошей жертвували на українську справу. Так то ж були українці, яким було не однаково. А цей-"какая разница".
Ну, і четверта причина, про яку я неодноразово писав у блогах, не буду повторюватись, це традиційно неприязні стосунки між українцями і євреями.
АНТИТЕЗА
Вірніше було б назвати "Чотири ЙМОВІРНІ причини ворожості...."
Як кажуть "почувствуйте разницу".