Чотири причини ймовірної ворожості Зе до українства За рік президентства Зе встиг зробити багато шкоди для українського світу. Це пояснюють недосвідченістю, непрофесіоналізмом. Але ЯКЩО припустити, що Зе просто ворог українства, то все стає на свої місця, просто і ясно.

Причина перша. Зе представник нацменшини. Як правило, нацменшини вороже ставляться до держави, в якій живуть. (Приклади: курди в Туреччині, араби в Ізраїлі, рускіє в Литві і т. д.) Зокрема, тому що статус нацменшини, щоб там не писалося в конституціях про рівні права, передбачає її дискримінацію з боку держави і національної більшості. Наприклад, коли я, українець, був нацменшиною в Росії - СРСР, то мене обурювала така несправедливість, що мені в школі доводилось вчити дві мови (рідну українську і чужу російську), а руському мальчіку достатньо було однієї, що у владі домінували рускіє, а ми, українці були на задвірках.

А скільки в СРСР ходило анекдотів про євреїв, де їх зображали в негативному сенсі. Я вже не кажу про різні обмеження займати керівні посади і таке інше.

Причина друга. В Зе немає нічого українського і дуже багато від руського міра, який сьогодні є ворогом українського світу. В Інтернеті я знаходив суперечливу інформацію про національність Зе. Але останнє, що я знайшов, це, очевидно версія самого Зе, що він український єврей. Дивна версія, бо тоді виходить, що я український українець. Але, насправді, якщо йти по такому шляху визначення національності, то абсолютно коректним було б визначення "руській єврей". Бо народився Зе і жив до 14 років на території (давайте називать речі своїми іменами) російської держави, в зросійщеному регіоні, вчився, очевидно, в російській школі, формувався під впливом російської пропаганди і дєда, який в складі російської армії рятував євреїв від винищення нацистами, а йому в спину ймовірно стріляли бандерівські посіпаки. Тут доречно згадати недавню дискусію між одіозним Червоненко і українським патріотом Стерненком, коли Червоненко висловився приблизно так: "Ви, наверное, из разряда тех, кто убивал в Бабином Яру". Ніяк вони не можуть змиритися з цим Яром, де, як відомо, вбивали і українських патріотів.

Причина третя. Зе бізнесмен. Причому бізнесмен специфічний. Якщо Порошенко може продавати свої цукерки по всьому світу, то Зе свій товар-шутки тільки в рамках руського міра. Бо німці, британці, інші, ясна річ, його шутки не зрозуміють. Тому Зе кровно зацікавлений повернутися на величезний російський ринок, де він і заробив основну частину свого бабла. (Не вік же йому бути президентом). Але цьому заважає українська держава, яка перебуває в стані війни з Росією. Отже, що треба зробити? Ліквідувати її, здати Україну Росії. Як казав Карл Маркс, нема такого злочину, на який би не пішов бізнесмен заради великого прибутку. Ви скажете, що були зовсім інші бізнесмени: ханенки, терещенки, алчевські, які багато грошей жертвували на українську справу. Так то ж були українці, яким було не однаково. А цей-"какая разница".

Ну, і четверта причина, про яку я неодноразово писав у блогах, не буду повторюватись, це традиційно неприязні стосунки між українцями і євреями.