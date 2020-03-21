Коронавірусні керманичі, або Хто перетворив Суми на місто ковід-дисидентів Мер Лисенко показав довідку, що не хворий на коронавірус. Але ж у нас уже й діти знають, що інкубаційний період коронавірусу - 14 днів, і на третій, навіть п’ятий день після потенційного зараження адекватного результату тести не покажуть.

Наприкінці минулого тижня Суми сколихнула несподівана звістка: на коронавірус захворів ректор СумДУ Анатолій Васильєв. А 23 червня він був присутній на колегії облдержадміністрації. Епідеміологи визначили коло з 39 контактних осіб, до числа яких увійшов і міський голова Олександр Лисенко, і губернатор Сумщини Роман Грищенко, і голова облради Володимир Токар.

Губернатор і мер швидко пройшли ПЛР-тести і одразу відрапортували, що тести негативні (а які вони ще мають бути всього на третій день після контакту), тому вони продовжують працювати - нібито в засобах захисту, мінімізують спілкування і все інше. Лисенко встиг навіть за один день піти на самоізоляцію і повернутися звідти, це, певно, новий національний рекорд - найкоротшої самоізоляції. Губернатор, між іншим, тест робив, перебуваючи у відрядженні (!) в Києві. І обидва, ніби нічого й не сталося, у неділю, 28 червня були присутні на масових заходах до Дня Конституції.

З названих керманичів у відпустку пішов і на людях не “світиться” лише голова обради Токар.

А тепер скажіть: ну, і чого після цього варті грізні звернення губернатора Грищенка про посилення карантину? Коли він сам, а за ним і стрімко мімікруючий під нове харківське керівництво мер Лисенко, фактично показують приклад нехтування правилами безпеки? Формально - тести здали, типу все в порядку. Але ж у нас уже й діти знають, що інкубаційний період коронавірусу - 14 днів, і на третій, навіть п’ятий день після потенційного зараження адекватного результату тести не покажуть.

До випадку з ректором СумДУ керманичі взагалі часто з’являлися на людях без масок і без дотримання жодних соціальних дистанцій.

Для мера коронавірус у Сумах пройшов зовсім чудернацько: поки був жорсткий карантин, він майже щодня виходив у ефір із повідомленням про ситуацію, буквально кожний випадок ковіду відстежувався - що, коли, як. І це, щиро кажучи, викликало, повагу. Було видно, що ситуація в місті контролюється. А потім коронавірус, ніби за змахом чарівної палички, з комунікації мера зник, і Лисенко пішов по ремонтах доріг, по якихось майданчиках, транслює так звані ранкові інспектування і так далі.

...А де ж подівся коронавірус? Чи Суми у нас не в тій Україні, де щодня по тисячі нових хворих?.. А він, власне, і не зник, і хворих у місті з послабленням карантину побільшало, ось тільки мер уже про це не говорить, певно, йому вже не цікаво. Замість того, щоб адекватно комунікувати з людьми, і не нагнітаючи зайвого, - у нас все просто згорнули, перевірки повісили на поліцію і радісно побігли транслювати поточні ремонти, бо скоро ж вибори. Так виходить.

То що ж ви, шановні, хочете від сумчан? Вони дивляться на вас і переконані, що немає ніякого вірусу. Розуміють небезпеку хвороби в основному лише ті, хто з нею стикнувся безпосередньо. Попитайте людей: в Сумах кожний другий вам скаже, що коронавірус - це вигадка. При цьому буквально на днях депутат міської ради Андрій Крамченков у Фейсбуці “передав привіт” таким ковід-дисидентам. Він повідомив, що у його сусідів вся сім’я отримала позитивні тести на коронавірус, і чоловік в лікарні у важкому стані. “На цьому місці окремий привіт альтернативно обдарованим, які щодня пишуть, що це все брехня”, - написав Крамченков.

І вишенька на торті - свіжа заява СБУ про розкрадання коштів на закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів у Сумській обласній лікарні. “У Сумах викрили оборудку, через яку лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ”, - заявили в СБУ після обшуку 27 червня. Замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів лікарня отримала лише 5 за понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. От і пояснюйте тепер людям, що коронавірус - це не прикриття для чергової крадіжки грошей.

Хоча обізнані джерела кажуть, що про ці схеми було відомо принаймні у минулому місяці. Чому саме зараз відбувся обшук і оприлюднили цю оборудку - залишається тільки здогадуватися. На тлі, як казав білоруський “бацька” Лукашенко, “перетрахивания кадров” в області новим харківським керівництвом і відвертим зливом під нього ж Лисенком міста Суми (про це поговоримо окремо) - уже нічому не здивуєшся.

Бережіть себе, знайте більше, аналізуйте і робіть власні висновки!