Відремонтують дорогу по вулиці Онупрієнка? Ремонт доріг в Шостці

Щойно отримав відповідь з виконкому Шосткинської міської ради, в якій зазначено: роботи по ремонту дорожнього покриття проїжджої частини вулиці Онупрієнка в Шостці, між будинками №№ 15-17 планується провести в поточному році.

Нагадаю, що поруч з вказаними будинками розташоване окреме приміщення, в якому знаходиться відділення «Укрпошти», послугами якого користуються мешканці вказаних та інших багатоповерхівок.

Окрім цього, поблизу вказаних будинків знаходиться відділ виконавчої служби, магазини, аптека тощо.

Аварійний стан вказаної проїжджої частини створює неабиякі перешкоди щодо безаварійного пересування по ній автомототранспорту. Краще запобігти аварійним ситуаціям, ніж потім усувати їх наслідки.

Сподіваюся, що шосткинські чиновники виконають свої обіцянки, про які вони зазначили у відповіді.

Шановні громадяни! Як ви вважаєте з цього приводу? Надайте свої коментарі.

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