У п'ятницю судитимуть Миколу Ногу Судитимуть шосткинського мера

Щойно отримав повідомлення із Шосткинського міськрайонного суду Сумської області за підписом судді Сергія ЛЄВШИ про надання судом дозволу на проведення прямої трансляції судового засідання щодо притягнення до адміністративної відповідальності Миколи НОГИ за порушення карантину, яке призначено на 03 липня (п’ятниця) 2020 року на 09.30 год.

Нагадаю: 22 червня на своїй сторінці у фейсбуці Микола Нога розмістив декілька фото, на яких особисто він та інші особи, перебували у приміщення школи-ліцею без захисних масок. Саме через це на нього склали протокол. Далі буде…

Фото з сайту «Наш край»