Боротьба з "безголів,ям" за допомогою самого безголів,я. В Сумах хотят заработать на туристах 800 тысяч На очередном сессионном заседании депутаты городского совета утвердили ставку туристического сбора на 2021 год.

Фотка нашого кота наштовхнула на пошук. Виявилось, що існує значна кількість публікацій з приводу "безголів,я в управлінні". Безголів,я існує як на окремих напрямках, як от в медицині, архітектурі тощо, так і взагалі... Тобто проблема є.

А оскільки Суми вже мають традиції у встановленні пам,ятників неіснуючим речам , як от цукру-рафінаду наприклад, то хай буде пам,ятник і цій проблемі. Може вона швидше стане неіснуючою. Тим більш що станом на сьогодні ця проблема є загальнодержавна, то й пам,ятник стане загальнодержавним. Департамент Культури, спорту, молоді , туризму і ще чогось ОДА прокладе до пам,ятника туристичний маршрут. Підвозячи тисячі туристів, запрацює сумський аеропорт. Яка-небудь "Люфтганза" відкриє тут свою базу - другу в країні , після Києва. Мережа Hilton Hotels просто вимушена була збудувати величезний готельний комплекс. Підтягнулись найвідоміші в світі казино . Лас Вегас, Монако та Макао стали занепадати ... Інвестиції течуть ріками ! Васюки !

І ні в кого рука не підіймається оголосити хоч кому-небудь догану....