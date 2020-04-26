Фотка нашого кота наштовхнула на пошук. Виявилось, що існує значна кількість публікацій з приводу "безголів,я в управлінні". Безголів,я існує як на окремих напрямках, як от в медицині, архітектурі тощо, так і взагалі... Тобто проблема є.
А оскільки Суми вже мають традиції у встановленні пам,ятників неіснуючим речам , як от цукру-рафінаду наприклад, то хай буде пам,ятник і цій проблемі. Може вона швидше стане неіснуючою. Тим більш що станом на сьогодні ця проблема є загальнодержавна, то й пам,ятник стане загальнодержавним. Департамент Культури, спорту, молоді , туризму і ще чогось ОДА прокладе до пам,ятника туристичний маршрут. Підвозячи тисячі туристів, запрацює сумський аеропорт. Яка-небудь "Люфтганза" відкриє тут свою базу - другу в країні , після Києва. Мережа Hilton Hotels просто вимушена була збудувати величезний готельний комплекс. Підтягнулись найвідоміші в світі казино . Лас Вегас, Монако та Макао стали занепадати ... Інвестиції течуть ріками ! Васюки !
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