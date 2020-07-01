Президентська догана губернатору і Лисенко на розтяжці

Губернатор Сумщини Роман Грищенко отримав догану від Президента України, про що 1 липня був опублікований відповідний президентський указ.

І це вже “второє китайськоє прєдупрєждєніє” після гучного обшуку СБУ з приводу зловживань на закупівлі апаратів ШВЛ у обласній лікарні. Обізнані люди розповідають, хто і чому “замовив” харківсько-сумського губернатора, але це вже не так важливо. Є незаперечні факти: обшук, розслідування СБУ, догана від Президента.

Висновок один: нинішній губернатор - це вже “збитий льотчик”. Заміну йому, швидше за все, уже шукають, і потримають, як кажуть, задля годиться, до того, як призначать нового очільника. А це буде вже невдовзі, бо скоро ж вибори, які йому, зрозуміло, проводити навряд чи довірять.

А що ж наш “прогнувшийся” перед харківськими варягами мер? Ось кому не позаздриш. Він так низько наклонився у позі “чєго ізволітє”, що не побачив, як його посадили на розтяжку. Тут він тільки-но підстроївся під нового губернатора: і піарив його, і хвалив, і по міських будівництвах водив, і челенджі підхоплював раніше, ніж той встигав договорити... І навіть працевлаштував заступником міського голови харків’янина, радника губернатора, чого взагалі не було, певно, з правічних щербанівських часів - щоб заступником мера був не сумчанин. Тільки-но керманичі “порозумілись”, і Лисенко потихеньку сподівався за підтримки губернатора встрибнути у кандидатську кампанію від “Слуг народу”, аж тут таке... Некомільфо виходить.

Якщо за місяць-два Харків поїде додому, то що робити із новопризначеним заступником? Звільняти - так уже все одно зашкварився, і залишати - ніби й ні до чого... Якби не одне “але”.

А це “але” - сіренька, а може, чорненька чи якогось іншого кольору “папочка”, яку, як повідомляють обізнані люди, швидко зібрали на мера жваві харків’яни. Та їм особливо і копати не довелося, бо всі корупційні справи Лисенка - на поверхні. Тому так швидко і посада у міськраді знайшлася для радника губернатора.

І що ж робитиме тоді наш мер, коли губернатор зміниться, а “папочка” залишиться?.. Чи її передадуть у спадок іншому очільнику області? Як той ключик, що можна кудись вставити, покрутити, - і мер знову виконає номер “чєго ізволітє” у низькому реверансі, з містом Суми на блюдечку “із голубой кайомочкой”.

Знайте більше, аналізуйте і робіть власні висновки!