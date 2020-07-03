Маленьке, зелене ЧМО Депутати Верховної Ради іноді вдаються до загадкових висловлювань.

У середу 1 липня розглядалася судова справа проти президента Порошенка.

Дивився по телеку виступи народних депутатыв біля приміщень прокуратури і суду. Запам'яталась характеристика, яку дала депутатка Тетяна Чорновол якомусь державному діячу: "маленье, зелене, сцикливе ЧМО". Цю характеристику вона повторила двічі у двох різних епізодах. Можливо, я не дуже уважно слухав передачу, бо так і не зрозумів, кого вона мала на увазі.

Суддя Вовк відклав слухання справи до 8 липня. Буду дивитись уважно. Можливо, щось проясниться.