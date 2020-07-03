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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 09:121722

Шосткинського мера Миколу Ногу суд визнав винним

Судили Миколу Ногу за порушення карантину

На Сумщині, у п’ятницю, 03 липня 2020 р., суддя Шосткинського міськрайонного суду Сергій ЛЄВША визнав винним Шосткинського мера Миколу НОГУ за порушення карантину.

Нагадаю, що 22 червня на своїй сторінці у фейсбуці Микола Нога розмістив кілька фото, на яких особисто він та інші особи, перебували у приміщенні школи-ліцею без захисних масок. Саме через це на нього склали протокол, який і розглянув суд.

В судове засідання Микола НОГА не прийшов, але подав до суду заяву, в якій просив суд розглянути справу за його відсутності, визнав той факт, що зазначений у протоколі, а також надав пояснення про те, що всі особи були в масках і зняли їх тільки для світлини.

Суддя Сергій ЛЄВША розглянув справу за відсутності Миколи НОГИ, визнав його винним та обмежився усним зауваженням. Більш детально про перебіг судового процесу дивіться у відеосюжеті.

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Общество Сумщина Шостка суд
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Комментарии

Вячеслав Киричок

Не смешите людей таким судом. Показуха. Как же, не побоялись судить самого градоначальника.
Вот если бы, учитывая отягчающие обстоятельства (Нога своим примером показал школьникам , как игнорировать закон о карантине), Ноге присудили высшую меру - штраф в 17 тысяч гривень, тогда бы это был хороший пример.

А судья курам на смех.ограничился устным замечанием градоначальнику в его отсутствии.

Вячеслав Киричок

Здесь кстати будет предложение Михаэла Саакашвили, которого Зеленский назначил  "реформатором" Украины:

Повысить ответственность чиновников по принципу «кому больше дано, с того больше и спросить». И прежде всего материально и финансово. Все статьи уголовного, административного кодексов должны удваиваться, утраиваться, удесятеряться в зависимости от государственного статуса обвиняемого.

 

 У нас же все наоборот: посадят простого рабочего, а градоначальник выйдет сухим из воды.

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