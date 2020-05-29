Как обустроить... Украину Открытое обращение к общественной организации «Офис простых решений и результатов» Михаила Саакашвили

1. Повысить ответственность чиновников по принципу «кому больше дано, с того больше и спросить». И прежде всего материально и финансово. Все статьи уголовного, административного кодексов должны удваиваться, утраиваться, удесятеряться в зависимости от его государственного статуса. Для того, чтобы занимаемая должность не была «ласим шматочком», а могла «як одягати, так і роздягати» зависимо от принятого чиновником решения.

2. Ввести консультативные талоны, где чиновник, принявший человека, должен сразу написать свою позицию по обращению. И не через 10 дней или месяц, а непосредственно в момент приема гражданина. Ответственность чиновника за каждый подписанный им документ длиться пожизненно без сроков давности.

3. Изменить документооборот в плане, что каждый последующий выдаваемый государственным или частным органом документ носит заключительный характер и не требует предоставления предыдущих документов, платежек и т.п. Для того, чтобы нельзя было предъявить претензию по надуманным причинам за предыдущую неоплату или выполнение обязательств по данному вопросу.

4. Обязательная выборность судей и введение института мировых судей.

5. Человек только тогда может быть «незалежным», когда он будет полностью освобожден от своих витальных потребностей, а до этого он должен быть под контролем не начальников, а общественных структур.

6. Материальная ответственность начальника/руководителя за неправомерные действия его подчиненных. Чтобы избежать ошибок и личной заинтересованности в кадровом подборе.