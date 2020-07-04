"Подарунок" поліцейським до свята В Шостці поліцейський зламав носа людині

На Сумщині, напередодні професійного свята – Дня Національної поліції України, яке відзначалося 04 липня 2020 р., з чим і вітаю стражів правопорядку, сталася сутичка між офіцером поліції з Шосткинського відділку та цивільною особою. Це відбулося 02 липня 2020 р.

За інформацією з власних джерел відомо, що приводом для сутички між ними слугували протилежні погляди «стража порядку» на ті події, які відбуваються на Сході нашої держави.

Справа в тім, що цивільна особа брала участь у подіях на Сході країни у складі Збройних Сил України, де захищала суверенітет та цілісність України.

Кульмінацією конфлікту став зламаний ніс атошника, вправляти який довелося шосткинським лікарям.

На місце події були викликані патрульні поліцейські з Шостки, яких викликала дружина учасника конфлікту - офіцера поліції.

Злі язики брешуть, що офіцер поліції настільки був у «захваті» від оковитої та власної оцінки подій на Сході нашої держави, що патрульним довелося «повозитися» з ним, доки вділи на нього кайданки.

Ось такий «подарунок» до професійного свята підготував своїм колегам офіцер поліції з Шостки.

Сподіваюся, що на цю ситуацію відреагують Служба безпеки України, Національна поліція та нададуть суспільству інформацію за наслідками реагування.

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