Вихованка музичної школи № 4 здобула призове місце на міжнародному конкурсі У червні 2020 року відбувся ІІІ Міжнародний Дистанційний Багатожанровий фестиваль «Самоцвіти», в якому призове ІІІ місце посіла учениця Дитячої музичної школи № 4 м. Суми Анастасія Кривець (викладачка – Вікторія Докаленко). Мова про це йдеться на офіційному сайті заходу.

Варто зазначити, що конкурс відбувся за багатьма номінаціями: вокал (естрадний, академічний, народний, джазовий, авторська пісня), хореографічний жанр, циркове мистецтво, інструментальний жанр. За умовами конкурсу, учасникам потрібно було підготувати два контрастних твори.

Так, Анастасія під час Міжнародного конкурсу представила місто Суми у номінації «Народний спів» двома обрядовими піснями: веснянкою «Скакав горобейко» та русальною піснею «Проведу я русалоньки».

За підсумками заходу, викладачка дівчинки висловила подяку організаторам конкурсу, учениці та її батькам, а також зауважила, що, незважаючи на карантинні умови, підготовку та складання випускних іспитів в музичній школі, учениця успішно здобула цілком заслужене призове місце.

Для довідки: Вікторія Докаленко викладає в Дитячій музичній школі № 4 м. Суми музично-теоретичні дисципліни та є керівником фольклорного ансамблю (учнівського «Світанок» та ансамблю викладачів), в якому вже два роки поспіль співає Анастасія Кривець. Своєю роботою з фольклорними колективами викладачка намагається пропагандувати серед молоді автентичній народний спів, народну пісню та знайомити підростаюче покоління з українськими традиціями та обрядами, які супроводжують життя нашого народу.