"Мужчина "составил неправдивие " документи". "На Сумщине директор строительной компании присвоил почти 180 тыс. грн." Аналогічних повідомлень десятки.

Ну не може доросла людина , типу журналіст, таке писати. Хоча ні - може. Але ж не повинна ! Бо це можна вважати або наклепом, або просто брехнею .

Пояснюю.

Ну , по-перше - не мужчина , а в даному випадку - ДИРЕКТОР . Журналіст мав бажання прикрасити свій безнадійний матеріал хоча б синонімами ! Але згадав лише один- мужчина - і той синонімом не є ! Але ж є керівник, шеф, бос, начальник , а може й власник тощо.

По - друге . Не міг "мужчина" присвоїти гроші. Фігурує у справі депо ( мабуть трамвайне ), комунальне підприємство , ремонт покрівлі.

Комунальне підприємство повинно було або оголосити тендер ( Прозоро), або укласти угоду , якщо сума менше граничної. У будь-якому випадку - сума та обсяг робіт був визначений угодою. Зауважте : угода - це акт волевиявлення двох (!) сторін ! А не одного "мужчини".

Тобто є "Замовник" і є "Виконавець".

Зрозуміло, що обов,язок Виконавця - повністю виконати роботи і здати їх Замовнику .

А Замовник - от що цікаво - повинен їх прийняти . І прийняти не просто так, а організувати спеціалістів Технічного Нагляду ( при відсутності штатних - використати найманих) і все до копійчини виміряти та зважити. А після цього - УВАГА - сторони підписують АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ.відповідальність сторін. Якщо Замовник цього не зробив своєчасно - то в термін визначений Договором він втрачає право ос Два підписи на цьому документі свідчать про рівну відповідальність сторін !Якщо Замовник цього не зробив - він втрачає право оскаржувати правильність виконання робіт.

Іншими словами , якщо справді щось вкрадено - то вкрадено за домовленості сторін.Не міг " мужчина " один "составить неправдивие документи". Тобто " у него возник преступний замисел" - це з фільму жахів.

Який би "замисел" не созрел у мужчини - він може скористатись тільки тими грошами, які йому добровільно, згідно Договору та Акту виконаних робіт заплатив Замовник.

Частіше за все - нічого не вкрадено взагалі. Просто прийшли перевіряти - і поміряли не так, як міряли ви. Або не сертифікованим вимірювальним засобом. Почали шукати , кому ж пред,явити - а директор комунального підприємства "під кришею", або - він депутат, або дружить з головой. Або не дружить.

У будь-якому з названих випадків - " попав" саме підприємець.

Якими б недолугими ви не робили підприємців - 180 тисяч це не та сума , за яку самий бідний підприємець погодився б відсидіти 5 років.

PS. НЕ ПИШІТЬ ДУРНИЦЬ !!!