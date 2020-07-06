Сімейні радниці Сумщини: перший рік роботи відзначився вагомими результатами

Унікальними консультантами області стали досвідчені освітяни, кандидати педагогічних наук, волонтери Ольга Полякова та Людмила Пономаренко.

За рік р оботи сімейні радниці Сумщини:

- забезпечували оперативне інформування громадян щодо шляхів вирішення проблем з питань виплати, відновлення виплати аліментів, захисту від домашнього насильства, механізмів реалізації батьківських прав (у стані розлученості батьків тощо); - сприяли формуванню у населення довіри до органів виконавчої влади як суб’єктів протидії домашньому насильству та забезпечення дотримання сімейного права; - розбудовували, на регіональному рівні, міжсекторальну співпрацю щодо забезпечення верховенства сімейного права у родинних стосунках.

Задля побудови сприятливих та комфортних умов на шляху створення дружньої атмосфери, під час консультацій сімейні радниці Сумщини використовують різні форми роботи з урахуванням індивідуальних потреб громадян. Зокрема, вони проводять особистий прийом, консультування телефоном, онлайн зустрічі та просвітницьку роботу.

Перший рік роботи сімейних радниць Сумщини відзначився вагомими результатами. Так, тільки у 2020 році експерти: