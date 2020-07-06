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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 13:15120

Сімейні радниці Сумщини: перший рік роботи відзначився вагомими результатами

На Сумщині вже рік поспіль за ініціативи Уряду та Міністерства юстиції України, у співпраці з громадськістю, успішно працюють сімейні радники – своєрідні посередники між профільними державними установами та громадянами, які опинились у скрутних життєвих ситуаціях. Мова про це йдеться на офіційній сторінці сімейних радників Сумщині у Фейсбуці.

Унікальними консультантами області стали досвідчені освітяни, кандидати педагогічних наук, волонтери Ольга Полякова та Людмила Пономаренко.
За рік роботи сімейні радниці Сумщини:
- забезпечували оперативне інформування громадян щодо шляхів вирішення проблем з питань виплати, відновлення виплати аліментів, захисту від домашнього насильства, механізмів реалізації батьківських прав (у стані розлученості батьків тощо);
- сприяли формуванню у населення довіри до органів виконавчої влади як суб’єктів протидії домашньому насильству та забезпечення дотримання сімейного права;
- розбудовували, на регіональному рівні, міжсекторальну співпрацю щодо забезпечення верховенства сімейного права у родинних стосунках.
Задля побудови сприятливих та комфортних умов на шляху створення дружньої атмосфери, під час консультацій сімейні радниці Сумщини використовують різні форми роботи з урахуванням індивідуальних потреб громадян. Зокрема, вони проводять особистий прийом, консультування телефоном, онлайн зустрічі та просвітницьку роботу.
Перший рік роботи сімейних радниць Сумщини відзначився вагомими результатами. Так, тільки у 2020 році експерти:
  • - надали близько 100 індивідуальних консультацій мешканцям Сумщини, які потребували інформаційної допомоги щодо процедури оформлення зміни громадянського стану, реалізації права дитини на матеріальне забезпечення одним із батьків тощо. З них майже 50 консультацій стосувалися проблеми протидії домашньому насильству;
  • - розповсюджували інформацію про послуги та суб’єкти їх надання у сфері протидії домашньому насильству через соціально-психологічні служби загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми;
  • - реалізували спільний пілотний проєкт ГО «Ліга сучасних жінок», Управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції та сімейних радників Сумщини «Обізнана і захищена». Проєкт передбачав формування у студенток сумських вишів знань та практичних вмінь щодо фізичного і психологічного самозахисту від усіх проявів насильства а також розбудову, на регіональному рівні, взаємодії між національною поліцією та громадським сектором щодо запобігання домашньому насильству;
  • - реалізували спільний пілотний проєкт ГО «Ліга сучасних жінок», Управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції та сімейних радників Сумщини «Тепло доброти». Метою проєкту було сприяння нормалізації психічного стану дітей, які переміщуються поліцейськими патрулями задля вилучення їх з кризових ситуацій, засобами забезпечення 15-ти патрульних машин комплектами м’яких іграшок-антистресів;
  • - у рамках щорічної акції 16 днів проти насильства взяли участь у телевізійному ток-шоу «Є що сказати? Говоріть!»;
  • - провели, з активною жіночою молоддю, у соціальних мережах Facebook та Instagram флешмоб #жінкаНЕцвях, спрямований на викорінення практики дискримінаційних висловів щодо жінок у вітчизняному телепросторі.
Разом з тим, підбиваючи підсумки першого року роботи, сімейні радниці окреслюють й провідні перспективні завдання на майбутнє, до яких належить:
  • - правова освіта населення у контексті правових механізмів запобігання та протидії домашньому насильству, з приділенням особливої уваги населенню малих міст та селищ;
  • - широка інформаційна кампанія про неприпустимість насильницької поведінки у сфері сімейних стосунків;
  • - розробка концепції та технології проведення адвокаційної кампанії щодо створення у Сумській ОТГ притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Нагадаємо, сімейні радниці Сумщини надають консультації щовівторка та щочетверга з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 8.
В умовах карантинних обмежень свої питання можна залишати на сторінці «Сімейних радників Сумщини» у соціальній мережі Фейсбук – https://www.facebook.com/groups/665575643918718/
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