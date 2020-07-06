Понад 80 мільйонів гривень аліментів – результат піврічної роботи державних виконавців Сумщини Упродовж першого півріччя 2020 року державна виконавча служба Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) активно зменшувала кількість проігнорованих батьками судових рішень щодо сплати аліментів. Дитячі потреби та бажання, якими тривалий час нехтували дорослі, були задоволені за рахунок повернутих боргів та штрафів за несвоєчасну сплату.

«Завдяки професійному застосуванню фахівцями юстиції законодавчих механізмів впливу, неплатники аліментів за пів року погасили понад 300-мільйонну заборгованість. У Полтавській області більше 18 тисяч дітей отримали понад 145 мільйонів гривень, у Сумській області більше як 13 тисячам маленьких громадян було перераховано понад 80 мільйонів гривень аліментів, а на Чернігівщині більше ніж 10 тисяч дітей отримали понад 79 мільйонну заборгованість», – зазначила Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Батькам, які поки що не розрахувалися зі своїми родинами, слід пам’ятати про настання небажаних наслідків: включення до Єдиного реєстру боржників (https://erb.minjust.gov.ua/), арешт майна і коштів, а також обмеження у правах. Перераховані законодавчі санкції на довгий час не залишать боржників байдужими до своїх чад та змусять розпочати батьківське піклування.

За матепріалами Сектору комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)