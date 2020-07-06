Понад 80 мільйонів гривень аліментів – результат піврічної роботи державних виконавців Сумщини

«Завдяки професійному застосуванню фахівцями юстиції законодавчих механізмів впливу, неплатники аліментів за пів року погасили понад 300-мільйонну заборгованість. У Полтавській області більше 18 тисяч дітей отримали понад 145 мільйонів гривень, у Сумській області більше як 13 тисячам маленьких громадян було перераховано понад 80 мільйонів гривень аліментів, а на Чернігівщині більше ніж 10 тисяч дітей отримали понад 79 мільйонну заборгованість», – зазначила Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
Батькам, які поки що не розрахувалися зі своїми родинами, слід пам’ятати про настання небажаних наслідків: включення до Єдиного реєстру боржників (https://erb.minjust.gov.ua/), арешт майна і коштів, а також обмеження у правах. Перераховані законодавчі санкції на довгий час не залишать боржників байдужими до своїх чад та змусять розпочати батьківське піклування.
За матепріалами Сектору комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)