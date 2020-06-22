В листі департаменту інфраструктури повідомляється , що з ТОВ."Елта" укладений договір на прополювання (видалення) амброзії на 599 тис.грн. Тобто зробили розрахунок ( калькуляцію витрат ) на 1 га і помножили на 70 га.
А роботи виконали - так пишеться у листі - ПО ВИКОШУВАННЮ амброзії !
В кінці листа повідомляється , що амброзії ВИПОЛЕНО на 288 тис.грн.
Так ВИКОСИЛИ чи ВИПОЛОЛИ ( ВИДАЛИЛИ) ???
Це ж різні роботи . І різні витрати. Для фінінспекції це однозначно НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ а договір НЕВИКОНАНИЙ , бо виконувалась НЕ ТА РОБОТА , що в договорі !!!
На фото опублікованому на ВШ, пан Журба демонструє зразковий ПОКОС амброзії !!! А люди дивуються , чому ж було амброзії 70 га, а стало 95 ?!
Так для того й косять щоб більше було ! В минулому році набороли на 599 тис грн., а в цьому - вже на 800 тис. грн. !!!
Одночасно з амброзією - коситься бабло !!!
ДЕПАРТАМЕНТ І ЛОГІКА.
В департаменті підзабули один із законів логіки : ЗАКОН ВИКЛЮЧЕНОГО ТРЕТЬОГО. Впевнений - знали , але забули .
" З двох суперечливих суджень про один і той же предмет , в одному й тому ж відношенні
одне - неодмінно істине ;
друге - хибне ;
третього - бути не може.
Тобто одночасного ВИДАЛЕННЯ,
ПРОПОЛЮВАННЯ
та ПОКОСУ бути не може !!!
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АНТИТЕЗА