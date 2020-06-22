Яка журба ... ДЕПАРТАМЕНТ І АМБРОЗІЯ.

В листі департаменту інфраструктури повідомляється , що з ТОВ."Елта" укладений договір на прополювання (видалення) амброзії на 599 тис.грн. Тобто зробили розрахунок ( калькуляцію витрат ) на 1 га і помножили на 70 га.

А роботи виконали - так пишеться у листі - ПО ВИКОШУВАННЮ амброзії !

В кінці листа повідомляється , що амброзії ВИПОЛЕНО на 288 тис.грн.

Так ВИКОСИЛИ чи ВИПОЛОЛИ ( ВИДАЛИЛИ) ???

Це ж різні роботи . І різні витрати. Для фінінспекції це однозначно НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ а договір НЕВИКОНАНИЙ , бо виконувалась НЕ ТА РОБОТА , що в договорі !!!

На фото опублікованому на ВШ, пан Журба демонструє зразковий ПОКОС амброзії !!! А люди дивуються , чому ж було амброзії 70 га, а стало 95 ?!

Так для того й косять щоб більше було ! В минулому році набороли на 599 тис грн., а в цьому - вже на 800 тис. грн. !!!

Одночасно з амброзією - коситься бабло !!!

ДЕПАРТАМЕНТ І ЛОГІКА.

В департаменті підзабули один із законів логіки : ЗАКОН ВИКЛЮЧЕНОГО ТРЕТЬОГО. Впевнений - знали , але забули .

" З двох суперечливих суджень про один і той же предмет , в одному й тому ж відношенні

одне - неодмінно істине ;

друге - хибне ;

третього - бути не може.

Тобто одночасного ВИДАЛЕННЯ,

ПРОПОЛЮВАННЯ

та ПОКОСУ бути не може !!!