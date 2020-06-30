“Донний мул”: Лисенко визнав, що фекальні стоки потрапляють у Псел Після нестихаючого резонансу в сумських соцмережах щодо скидів фекалій у Псел минулої суботи мер нарешті хоч і не прямо, але визнав цей факт. І наговорив як мінімум на штрафи або й позбавлення волі до 5 років. Але кому?..

Минулої суботи мер особисто показово поїхав інспектувати очисні споруди, і знову розповів у Фейсбуці про те, що це “донний мул” піднімається у Пслі, і мовляв, така картина некрасива виходить, але фекалії, як стверджують містяни, там не пливуть. Але ж, пане мер, відкрийте очі й почитайте, що пишуть люди. У вашу казку про “донний мул” ніхто не вірить. Звісно, що він є, і це також проблема, але справа ж не тільки в цьому.

І ось таки Лисенко після “многабукав” про те, як вони будуть очищувати річку від “донного мулу”, таки визнає: “Ще одна неочевидна, але серйозна проблема – це потрапляння неочищених фекальних вод у Косівщинське водосховище, далі - в річку Сумку, а потім - у Псел. Про шляхи її вирішення напишу пізніше. Але також впевнений, що спільними зусиллями разом із владою Сумського району ми її теж подолаємо”, - це з допису самого Олександра Лисенка у Фейсбуці від 4 липня.

В інтерв’ю каналу АТВ 7 липня одкровення мера пішли ще далі: “В якому стані сьогодні Косівщинське водосховище? Воно в занедбаному стані. Коли почали будувати будинки в Сумському районі на території села Косівщина, коли почали скидати і не будувати очисні споруди і каналізаційні мережі, і почали скидати всі викиди, які є з будинку, - все скидають в озеро, - то дійсно воно почало і цвісти, і ніхто не займався, на жаль, в Сумській адміністрації і раді в тому числі, не приймалось ніяких рішень по очищенню”, - сказав Лисенко.

На диво, ось тут у цій історії мер якраз і не збрехав. Те, що він розповів про існуючі несанкціоновані скиди, підтвердили сумські журналісти.

Днями у виданні “Панорама” вийшла ґрунтовна стаття «Озеро под Сумами загрязнено фекалиями» з експертними думками екологів-науковців і польовими дослідженнями проблеми безпосередньо автором статті, який у всьому переконався на власні очі (далі мовою оригіналу):

“Автор этой статьи прошел берегами реки [Сумки] начиная от моста на ул. Горького до места истока реки из Косовщинского водохранилища. По обоим берегам реки можно обнаружить десятки прокопанных стоков, по которым в Сумку бегут ручейки. Только небольшая часть из них действительно природные ручьи, подпитывающие реку. Остальное – стоки от туалетов и бань жителей частной застройки улиц Луговой, Рыльского, Ермака, Коцюбинского, Лепеховской, Нижнелепеховской и других. Водопровод к себе в дома провели многие, но централизованной канализационной сети там нет. Воду и фекалии из каждого двора, по идее, должны откачивать ассенизационные машины КП "Горводоканал", за которые нужно платить. Но ведь проще сэкономить… Нетрудно понять, как влияет это на чистоту реки. (...) Многие жители улиц, прилегающих к реке, также незаконно захватили ее водоохранную зону, которая должна составлять 25 метров от берегов. Во многих местах эта зона раскопана под огороды. В некоторых местах расстояние от огородов до уреза воды – меньше одного метра», - пише Сергій Бондаренко, 7 липня 2020 року, “Панорама”.

А тепер питання: хто відповість за ці злочини? А це злочини, тому що за них передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Ст. 110 Водного кодексу України: “Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, винні у: забрудненні та засміченні вод; порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду; введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності; незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод,” - далі можна не продовжувати, і цих пунктів уже досить.

Стаття 242 Кримінального кодексу України. Порушення правил охорони вод:

“Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, - карається штрафом від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк”.

То що виходить - мер Лисенко нарешті визнав очевидне, але, щоб зняти з себе відповідальність, переводить стрілки на Сумський район?.. І при цьому розповідає, що реконструкція міських очисних коштуватиме 700 мільйонів, і цю роботу вже розпочали... А ви не пробували, хлопці, для початку просто взяти і виконати законодавство: перевірити, хто скидає неочищені стоки, з яких подвір’їв чи підприємств це ллється, воно ж не через космос тече. Притягнути винних до відповідальності і припинити - вже зараз, не через 4 роки і 700 мільйонів - скид г*мна в сумські річки і водосховище. Примусити зробити каналізацію, як належить, або організувати вивезення цих стоків. Підняти документи - хто давав дозволи на забудівлю водоохоронної зони без проведеної каналізації, бо у цих злочинів 100% є підпис, ім’я і прізвище.

Тільки серед нинішніх можновладців займатися цим і шукати винних ніхто не стане, бо є великий ризик... вийти на самих себе.

Знайте більше, аналізуйте і робіть власні висновки!