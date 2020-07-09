Керівник Пенсійного в Шостці - «платник аліментів державі» Про Анжелу Ситник - керівницю Пенсійного в Шостці

За повідомленням ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області добровільно відшкодована шкода державі в загальній сумі 6500,00 грн. (з березня по червень 2020 р.).

Нагадаю, що у 2019 р. Анжела СИТНИК, на той час заступниця очільника Пенсійного в Шостці, видала наказ про звільнення з посади Ольги БОРИСЕНКО.

Проте судом цей наказ було скасовано як незаконний, а Ользі БОРИСЕНКО було виплачено значну суму коштів з державного бюджету. (http://shostka.info/…/na-sumshhyni-z-chynovnyka-pensijnogo…/).

Оскільки Анжела СИТНИК видала незаконний наказ, внаслідок чого завдано шкоди державі, з неї повинно бути стягнуто цю шкоду на користь державі.

Керівниця Пенсійного фонду у м.Шостка вирішила добровільно її відшкодовувати і кожного місяця сплачує так звані "аліменти" на користь державі.

Сума завданої нею шкоди сягає в кілька десятків тисяч гривень.

Сподіваюся, що завдану шкоду державі Анжела СИТНИК погасить у найкоротший термін без «пропусків» і затримок, а цей випадок стане наукою у прийнятті управлінських рішень у подальшій діяльності.

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