"Корінний, з досвідом"

Чи корінний він чи не - перевіряти не хочу, це не дуже важливо. А от про досвід державного управління ....
Цитую частину посадових обов'язків Керівника апарату ОДА. / В кінці матеріалу/.
Це перші три пункти з обов'язків керівника апарату ОДА. Є ще 27 схожих , тобто господарсько - організаційного спрямування.
Може мені покажете де серед них державне управління?
Заступником голови ОДА корінний не був, не дивлячись на те, що написав про це у Вікіпедії.
Заступником миністра - 7 місяців - це досвід державного управління ? "Маловато будет!"
Хоча для вас може і досвід. Але не привід плювати на роботу діючого міського голови !
Я не вважаю себе прихильником Лисенка, але вибачте !
Назвіть хоч один проект ОДА аналогічний за обсягом ремонту дворів у Сумах, або ремонту " Романтики" ? Є в області об,єкт в який ви "вбухали" якусь значну суму ? Чи ви їх розпиляли ? Чи ви їх проїли , як радите зробити і в Сумах ? У цьому ваш досвід державного управління ?
А "Романтика",між тим ,присутня у документі під назвою " Напрями перспективного розвитку Сумської області на 2019 - 2020 рр". Підписаний документ Порошенком і Клочком. Виходить ви і з ними не були згодні ? Щось не чув про вашу опозиційну діяльність.
А ще цікаво про " після нас хоч потоп". Маючи досвід державного управління , ви мабуть знаєте що капітальні ремонти як от ремонт "Романтики", стадіону "Авангард", дворових територій - збільшують залишкову вартість цих об,єктів, тобто є довгостроковими вкладеннями в інфраструктуру міста. Саме це ви вважаєте "потопом"? Тобто діючу владу не цікавить що буде після них - але ,в той же час , вони роблять довгострокові вкладення в інфраструктуру. У вашому досвіді державного управління логіка часом не пробігала ?
Ще дуже цікавий момент. Уявіть фантастичне - вам буде приємно - що ви міський голова . От ви - а от акціонерне товариство "Сумське машинобудівне НВО" із засновниками в північній державі.
Може з урахуванням вашого досвіду державного управління ви розповісте як вплинути на Григоришина або інших людей такого штибу ? На раду засновників. Саме, як міський голова може вплинути ? !? Це , я вам скажу , важче ніж оголосити догану секретарці або кадровичці.
P.S. " Ще одного такого періоду управління Суми не витримають"- пишете ви.
Як кажуть "должен вас огорчить" . Суми витримали навіть вас з Клочком !
Витяг з "Положення про ОДА".
V. Керівник апарату обласної державної адміністрації
8. Апарат очолює керівник апарату обласної державної адміністрації, який призначається на посаду головою обласної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
9. Керівник апарату обласної державної адміністрації:
1) здійснює керівництво діяльністю апарату, організовує роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації;
2) забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату обласної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування;
3) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті обласної державної адміністрації:
організовує планування роботи з персоналом апарату обласної державної
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