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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Сегодня 11:54148

У І півріччі понад тисячу пар створили родини на Сумщині

Весілля – це час, коли збуваються мрії закоханих, а пам’ять створює нові спогади. Реалізувати усі задуми та прагнення громадянам допомагають органи державної реєстрації актів цивільного стану, котрі в урочистій атмосфері запрошують молодят на весільний рушник.

 «Бажання доповнювати один одного допомогло молодятам утворити з початку 2020 року майже 4,5 тисячі родини, зокрема майже 2 тисячі шлюбів було зареєстровано на Полтавщині, понад 1,2 тисячі шлюбів – на Сумщині та більше 1,2 сімей створили на Чернігівщині. З обачливістю та смаком українці обирають свої особливі дати та вподобають «красиві» комбінації чисел, до речі, які також припали й на літню пору року» , – зазначила Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Очільниця також додала, 02.07.2020 року та 07.07.2020 року у Полтаві з’явилося 11 родин, у Сумах побралася 21 пара та у Чернігові утворилося 20 сімей.

До речі, серед закоханих попитом користується й проєкт Мін’юсту «Шлюб за добу». Послуга зменшує очікування та дозволяє молодятам у скорочений термін провести церемонію одруження. Тільки у червні 2020 року завдяки сучасному сервісу у Полтаві одружилося 28 пар, у Сумах – 23 та 30 у Чернігові.

За матеріалами: Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

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