Дорогу між будинками на Свеміській відремонтують Про ремонт дороги між будинками в Шостці

Отримав відповідь на звернення щодо незадовільного стану дороги між житловими будинками № 4, 6, 6А, 8А, 8Б по вул.Свемівська в м.Шостка, що на Сумщині.

Міська влада повідомила, що виконання робіт очікується протягом літнього періоду поточного року.

Сподіваюся, що це не пусті слова обіцянки.

Шановні громадяни! Як ви вважаєте, не одурить нас в черговий раз міська влада? Надайте свої коментарі, які будуть цікаві суспільству.

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