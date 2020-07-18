Як створюються робочі місця для «своїх»? У межах вже новоутвореного Шосткинського району, а старого Глухівського району хочуть створити регіональний ландшафтний парк «Верхньоесманський» та призначити «свою» людину.

Як створюються робочі місця для «своїх»?

Всі знають, що на весні 2021 року буде скорочення районних адміністрацій та районних рад, відповідне рішення вже прийнято Верховною Радою України. Велика чисельність чиновників, які були віддані своєму «Глухівському господарю» Андрію Леонідовичу залишається без роботи. І куди їм йти працювати? Правильно, треба створювати установи державної чи комунальної форми власності. Так от, для відданих чиновників хочуть створити нову установу у межах вже новоутвореного Шосткинського району, а старого Глухівського району хочуть створити (з половини угідь ДП «Глухівського лісового господарства») регіональний ландшафтний парк «Верхньоесманський» та призначити керівником «свою» людину.

Хочеться вказати той факт, що після створення регіонального ландшафтного парку «Верхньоесманський» новоутворена Глухівська міська ОТГ та вже створена Березівська сільська ОТГ втратять мільйони гривень податків (ПДФО, податок на землю, лісовий податок, військовий збір), які зараз сплачує ДП «Глухівське лісове господарство» до районного бюджету та бюджету Березівської ОТГ.

Ось так «Глухівський господар» та його оточення думає про «своїх» людей.

Завдяки таким рішення знищуються цілі підприємства та зникають мільйоні податки до місцевих бюджетів, і завдяки цьому зникають цілі громади!