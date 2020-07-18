Конфісковане майно для військового госпіталя Нереалізоване конфісковане майно, що було безоплатно передано державною виконавчою службою Сумщини Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), дійшло до кінцевого бенефіціара – військового госпіталю, що рятує життя українським захисникам з передової.

Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, у минулому місяці під час засідання створеної при управлінні Комісії з розпорядження конфіскованим майном було ухвалено єдине правильне рішення – передати засоби медичного обладнання громадським формуванням на благодійні цілі. Так, електроди для тимчасової сердечної діяльності, комплекс для внутрішньовенного лазерного опромінювання крові та шовні матеріали, волонтери планували передати військовим госпіталям, які щодня рятують життя бійцям Операції Об’єднаних сил нашої держави.

На днях кінцевий бенефіціар отримав зазначене майно. Адресат благодійної допомоги подякував очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірині Свистун та команді державною виконавчої служби Сумщини за вкрай необхідну підтримку.

Нагадаємо, що конфісковане на користь держави майно, відповідно до чинного законодавства, виставляється для продажу на електронних торгах арештованим майном. У разі відсутності охочих його придбати, інформація про лоти розміщується на сайті «OpenMarket» https://setam.net.ua/freetransfers. Кандидатури, що виявили бажання безоплатно отримати майно, звертаються з відповідними заявами до Комісії з розпорядження конфіскованим майном.

За матеріалами: Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)