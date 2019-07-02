ЛОТО "ЗеБАВА". Люблю коли люди щасливі! Неважливо чому. Це ж просто відчуття!

А хтось може в якесь спортлото виграв гроші . Або в лото "Забава". І від цього щасливий. Ясно шо " не в грошах щастя" почнуть казати деякі, або "красота в людині важлива внутрішня ", тощо...

А от красиві люди на цьому білборді теж щасливі і закликають любити своїх дітей. Вони якісь здивовано щасливі. Канешно, дивно виграти в лото ЗеБАВА. Люди по десять років грають - і не виграють. А тут була собі вчителька, в лото зроду не грала - а одразу виграла ! Мало того - у студію запросили ! А в студії - знову виграла ! Поки тільки сертифікат про участь... Але може і виграти .. Теоретично. Бо якщо практично .. Ну вже знаєте, ви вже одного разу проголосували... А тому не забувайте футбольну кричалку про " голосуй не голосуй все одно получиш ... шайбу"

А заклик любити і поважати тільки своїх дітей - дивний, бо хто ж буде поважати наших ? Ми ж думали , народні депутати , тим більш ті, що назвались СЛУГАМИ НАРОДУ - будуть і нас поважати, і наших дітей ...

Бо на сьогодні цей заклик більш актуальний у вигляді "ПОВАЖАЙТЕ СВОЇХ ..."

У такому варіанті - все одразу стає на свої місця.