Олексій Романько та Олексій Котляров вкрали лісу з Ямпільщини на 3 мільйони гривень Лідер Шосткинської громадської організайції "Перспектива" розкрадав ліси Ямпільщини разом з директором ДП "Ямпільський агроліс"

Блогер Порфирий Петрович розкрив інформацію, хто і як знищує ліси Ямпільщини. Перевіривши інформацію Порфирия Петровича особисто та поспілкувавшись зі свідками які дійсно підтвердили, що крадений ліс з Ямпільщини йшов до Шостки.

А в Шостці лідер громадської організації "Перспектива" без сумління совісті, вступивши в преступний зговід, з метою власного збагачення крав народне достояніє - ліс!

Олексій Романько та Олексій Котляров вкрали лісу більше ніж на 3 мільйони гривень!

Стаття Порфирия Петровича

Оборудки хабарника голови районної організації опозиційної платформи «За життя» Котлярова Олексія на посаді директора Ямпільського агролісхозу!

За час перебування на посаді директора неодноразово користуючись службовим положенням проводить незаконні операції, укладаючи договори на безтоварні операції зі своїм кумом Давиденко Дмитром та його дружиною. За спільно зароблені кошти придбав в місті Глухові дві квартири та офісне приміщення, яке оформив на Давиденко Дмитра. З 2017 року Котляров проживає в місті Глухів разом з родиною в квартирі, яка оформлена на його кума Давиденко Дмитра.

За результатами перевірки роботи підприємства виявлено збитків нанесених державі по незаконно вирубленому лісу на суму понад 3 мільйони гривень. Машини з нелегально вирубленим лісом щоденно відправляються з ділянок Ямпільщини до приватних підприємців Романько Олексія, який працює в місті Шостка, до ПП «Золотий дим», співвласниками якого є Котляров Олексій, в.о. Генерального директора Сумиоблагроліс Буднік Олександр та Романько Олексій - всі вони є членами команди опозиційної платформи «За життя» та планують бути обраними до Сумської обласної ради в 2020 році, щоб знову обкрадати комунальні підприємства Сумщини. Щоденно нелегальний дохід Котлярова Олексія від продажу вкраденого лісу складає 70 тисяч гривень, місячний дохід - 2 млн гривень. Підприємство доведено до банкрутства, а директор Котляров став доларовим мільйонером! За роки їх керування ліси Сумщини значно порідшали. На сьогодні відносно злочинної діяльності Котлярова Олексія зареєстровано та розслідується 8 кримінальних проваджень, у зв’язку з чим розглядається питання відсторонення його від займаної посади. Громадськість Сумщини вимагає справедливого розслідування та притягнення порушників до відповідальності!

Зробимо популярними представників ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ «ЗА ЖИТТЯ» Котлярова Олексія та Будніка Олександра!!! Не допустимо колишніх РЕГІОНАЛІВ знищувати Сумщину!