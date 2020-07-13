Лікування в Шосткиніській Ц Р Л безкоштовне Про Шосткинську ЦРЛ

У відповіді з Національної служби здоров’я України (НСЗУ) зазначено: « …надавачам медичних послуг забороняється вимагати від пацієнтів або їх представників, оплату за медичні послуги (в тому числі супутні медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби), надання яких передбачено укладеним з НСЗУ Договором за відповідним пакетом медичних послуг».

Нагадаю, що у попередній публікації «ЗА ЛІКУВАННЯ ТРЕБА ПЛАТИТИ ГРОШІ?» (https://www.facebook.com/VjachPavlenko/posts/588092965224494) вказувалося як родичі тяжкохворої жіночки купували ліки для лікування в Шосткинській ЦРЛ.

Це «крик душі»: родина шукає захисту та допомоги від журналістів та Національної служби здоров’я України.

З метою допомогти цій родині, а також інших родинам, яких теж спіткала ця доля, пов’язана із сплатою за ліки, коли їх рідні лікуються на стаціонарі в Шосткинській ЦРЛ, журналісти звернулися до Національної служби здоров’я України із заявою, до якої додали звернення родичів тяжкохворої жінки з чеками за сплату ліків.

У відповіді с НЗСУ вказано, що ними направлено запит до КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» щодо надання пояснень медичних працівників стосовно суті обставин, викладених у зверненні, а також інформації про вжиті заходи, спрямовані на недопущення випадків порушення прав пацієнтів на медичне обслуговування за програмою медичних гарантій. Повний текст відповіді додається. Далі буде.

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