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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 08:572281

Где ви берете такие картинки?

Схотіли відпочити ? Візьміть почитайте " Для ума, для души, для дела" - не ум, а ні душа не зможуть зробити жодного "дела" після цього чтива.

Ще більше таких картинок за адресою http://www.shans.com.ua/?m=n&in=778 

Общество
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Комментарии

Свирид Голохвастов
АНТИТЕЗА
Вчера 15:03

Психіатр проводить тестування пацієнта з допомогою картинок.

- Що ви бачите на цій картинці ?

- Бачу жінку, бачу чоловіка. Це половий акт.

І яку б картинку не показав   - у відповідь чує : половий акт.

 - Ви божевільний !

- Ні, це ви божевільний лікарю ! 

- Чому це я ?

- А звідки у вас такі картинки ?

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Астрология
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