Где ви берете такие картинки? Схотіли відпочити ? Візьміть почитайте " Для ума, для души, для дела" - не ум, а ні душа не зможуть зробити жодного "дела" після цього чтива.

Ще більше таких картинок за адресою http://www.shans.com.ua/?m=n&in=778