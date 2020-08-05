Где ви берете такие картинки?

Ще більше таких картинок за адресою http://www.shans.com.ua/?m=n&in=778
Психіатр проводить тестування пацієнта з допомогою картинок.
- Що ви бачите на цій картинці ?
- Бачу жінку, бачу чоловіка. Це половий акт.
І яку б картинку не показав - у відповідь чує : половий акт.
- Ви божевільний !
- Ні, це ви божевільний лікарю !
- Чому це я ?
- А звідки у вас такі картинки ?
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АНТИТЕЗА
Психіатр проводить тестування пацієнта з допомогою картинок.
- Що ви бачите на цій картинці ?
- Бачу жінку, бачу чоловіка. Це половий акт.
І яку б картинку не показав - у відповідь чує : половий акт.
- Ви божевільний !
- Ні, це ви божевільний лікарю !
- Чому це я ?
- А звідки у вас такі картинки ?