Як виявилося, в Шостці вже лікують безкоштовно В Шостці жінку похилого віку ВТРЕТЄ лікували безкоштовно

Не повірите? Але я вам коротенько розповім, як безкоштовно лікували в Шосткинській районній лікарні жіночку похилого віку.

Нагадаю, що в липні поточного року я повідомляв про жінку похилого віку, яку ТРИЧІ за останні п’ять місяців лікували в Шосткинській районній лікарні.

Зараз мова буде йти саме про неї, про Людмилу Гречковську, яка проходила лікування по-шосткинськи: під час лікування її в березні та травні поточного року родина на кругленькі суми купувала ліки, які їй майже не допомогли.

Проте, її лікування в липні поточного року, після звернення її чоловіка, Миколи Гречковського, до Національної служби здоров’я України, а саме: до директора Північного Департаменту вказаної служби Вікторії Мілютиної, у повній мірі відрізняється від двох попередніх лікувань.

Про своє лікування в Шосткинській районній лікарні Людмила Гречковська разом із своїм чоловіком, Миколою Гречковським, розповідають у відеосюжеті. https://youtu.be/aiQJpqGIR2o

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