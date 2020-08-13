Сумчанам дали роз’яснення щодо виплати аліментів

Як розповіла начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, кожен з колишнього подружжя має право на аліменти, якщо:
дитині, яка проживає з жінкою (чоловіком), не виповнилось 3 роки;
дитина віком до 6 років, яка проживає з одним із подружжя, має вади фізичного або психічного розвитку;
жінка вагітна.
До речі, кошти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду.
Право на утримання, як чоловік, так і дружина мають незалежно від того, чи працюють вони, та незалежно від їх матеріального становища.
Джерело: Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)