У шосткинських поліцейських виявили коронавірус У шосткинських поліцейських виявили коронавірус

Із журналістських джерел стало відомо, що у декількох працівників Шосткинського відділу поліції виявлено коронавірус, та вони перебувають на самоізоляції.

Характерно те, що один із цих працівників, маючи симптоми хвороби, ще декілька днів ходив на службу.

Погано, що цю ситуацію замовчують від особового складу та не повідомляють достовірну інформацію, щоб поліцейські мали уберегтися від цього клятого коронавірусу.

Сподіваюся, що все буде добре. Захворівши працівники найближчим часом одужають і діяльність Шосткинського відділу поліції не буде припинена.