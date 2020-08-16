Аліменти для батьків: що чекає на горе-дітей, які ухиляються від сплати Громадяни, які сумлінно виконували батьківський обов’язок та які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги, мають право її отримати від своїх дітей. У більшості родин подібне піклування надається добровільно, але у випадку, коли чадо забуває про потреби найрідніших людей, про це у примусовому порядку нагадують йому органи юстиції.

Як розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), через небажання віддячити своїм батькам за роки дитинства та за їх зусилля, що були витрачені на виховання, особи потрапляють під дію санкцій державних виконавців. Сьогодні статистичної активності у даній категорії справ не спостерігається: 63 провадження про несплачені дітьми аліменти на утримання батьків перебуває на виконанні у фахівців юстиції, зокрема на Полтавщині – 56, на Сумщині – 7 та 2 виконавчих провадження на Чернігівщині.

Варто зазначити, покарання за ухилення від фінансової підтримки батьків таке ж саме, як і для осіб, що заборгували дітям: заборона у використанні транспортного засобу, на перетин кордону, на полювання та користування зброєю. До речі, у разі тяжкої хвороби, інвалідності або немічності батька чи матері, діти крім сплати аліментів, зобов’язані брати участь й у додаткових витратах рідних.

Джерело: пресцентр Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)