Обращение о снижении тарифов к мэрам укр. городов Выйти из кризиса экономики с пользой для всего народа Украины. А мэры хотят помочь жильцам многоквартирных домов платить меньше за отопление?

1.Максим Невенчанный в блоге https://news.pn/ru/blogs/231419 обратился к тем, кто живет в многоквартирных домах (МКД) с централизованным отоплением (ЦТ) с вопросом. Хотите меньше платить за отопление? Конечно же, ДА. Все жильцы МКД в стране Украина были бы не прочь платить за тепло и горячее водоснабжение (ГВС) в 2 раза меньше.

А мэры хотят им помочь в этом? А могут ли? Как могут?

В Украине около 420 городов, 42 теплофикационных ТЭЦ, 28 - 31 тыс. котельных (76 тыс. котлов), примерно 100 000 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении до границ зданий (https://energy-security.org.ua/2020/02/bezopasnost-v-czentralyzovannom-teplosnabzhenyy-v-gorodah-ukraynы).

Большинство МКД в стране обогреваются, используя ЦТ. Основными недостатками этой системы является высокая стоимость тепла и плохое качество услуг.

Совсем недавно, 06.11.19 г. В.Зеленский персонально узнал, что в г. Харькове люди «замерзают» в домах и на заводах. Но разве только в Харькове? Более 20 млн. городских жителей МКД находятся в таких же условиях.

2.Три города Днепропетровской обл. официально отказались от центрального отопления — Марганец, Никополь, Покров (ранее Орджоникидзе)и Кам’янськ(ранее Днепродзержинск).

В ОГА были готовы поддержать проекты в Желтых Водах, Новомосковске, Павлограде.

В Харьковской обл.г. Купянск, Областной центр Закарпатья г. Ужгород.

Есть проблемы в восьмидесятитысячном г. Рубежное (Луганская обл.),

г.г. Смела и Коцюбинское Черкасской области, и ряде других

Однако центральные власти самоустранились от этой проблемы.

Например, тарифная политика Украины способствовала субсидированию зарубежных производителей квартирных электроводонагревателей, чемотобрала у ЦТ более 70% сбыта горячей воды.

И в Покрове, который выбрал газовое отопление, и в Марганце и Никополе, выбравших электроотопление были выбраны не самые оптимальные варианты отопления.

3.По данным Минрегиона, для получения тепла ы Украине расходуется 18,6 млрд. мз природногогаза, причём эффективно используется только 7,2 млрд. мз, а 11,4 млрд. мз –это потери, из них: 2,4 млрд. мз в системе ЦТ и 9,0 млрд мз–потери в домах (повидимому, из-за плохой термоизоляции).

4.Известно, что наш мир менялся и меняется благодаря открытиям и изобретениям.

В Европе уже работает до 10 млн. теплових насосних установок (ТНУ), а всего в мире работает более 30 млн. ТНУ.

Умная и бережливая Норвегия (ВВП которой на душу населения в 8(восемь)! раз больше, чем в Украине), экспортирующая и газ и нефть, вводит запрет на отопление помещений путем сжигания нефтепродуктов и газа с 2020 года.

5.Как Вы знаете, ответственным за реформы в стране Президент В.Зеленский назначил М.Саакашвили, который создал «Офіс простих рішень та результатів» и открыл в Facebook страницу https://www.facebook.com/simple.org.ua , внутри которой существует группа https://www.facebook.com/groups/1891712350963213 экспертов. Варианты Реформ разрабатываются по шаблону, включащему в себя 9 пунктов. Проект реформ описывается одной –двумя стр. текста и собственно предложением Реформы.

6. Депутат В.Медведчук 15 июня в своём открытом письме В.Зеленскому проблему «раздутых тарифов ЖКХ», справедливо назвал 2-ым (т.е. 1-ым после войны) ВЫЗОВОМ, стоящим перед Украиной.

Ведь жильцы ваших городов каждый месяц получают платёжки с большими суммами за коммунальные услуги, среди которых тепло самое дорогое.

7.Поэтому автором разработан проект «Реформы системы отопления Украины» (условное название «Тёплый дом Украины»), и 17.07.20 размещён на этой странице, в составе Реформы «Залучення Інвестицій».

Само предложение Реформы размещено на 2-м слайде файла PDF презентации, а «Реформа системы отопления Украины» (на слайдах №20-36 этого же файла PDF). ПочемуРеформа, а не Программа или Стратегия, см.п.12.

8.Ничего фантастического и революционного в проекте Реформы нет.

Ведь ещё 21.09.2011(https://news.liga.net/economics/news/azarov-khochet-osnastit-kommunalnye-obekty-teplovymi-nasosami )экс-Премьер-Министр Украины Н.Азаров поручал Кабмину разработать пятилетний план переоснащения коммунальных объектов для обогрева их от ТНУ. Но хорошей организационной схемы тогда предложено не было.

Сейчас нами предложена инновация, чтобы тепловые насосы использовать, как для обогрева квартир в МКД, так и для общественных и производственных зданий (см. Тепло в доме: первобытным или инновационным способом?http://blog.jkg-portal.com.ua/ru/blog/one/teplo-v-domepervobytnym-ili-innovacionnym-sposobom)

9.Предлагается установить в Украине около 100 тыс. ТНУ в модульном исполнении, поставленных возле каждого 1-го, или 3-х или даже 5-ти МКД по принципу: «plug in», и работающих по относительно новой бизнес-модели (ПРОДАЖА ТЕПЛА, вместо продажи ТНУ) для ТНУ.

10.Проект может быть реализован за 2-3 года.

Украина готова для реализации такого проекта: есть производители ТНУ, есть квалифицированные инженеры, накопившие опыт внедрения ТНУ, в стране есть высококвалифицированные, эффективные менеджеры.

11.Что даст Украине и её гражданам такой МЕГАСТАРТАП?

-Снижение в 2-2,5 раз стоимости теплоснабжения и ГВС для жителей МКД (более 20 млн. горожан проживают в 7 800 000 квартирах 240 тыс. МКД);

- Ежегодную экономию 8-10 млрд. м3 природного газа. Это позволит Украине в течение 2-3 лет отказаться от импорта газа, как «прямого», так и по «реверсу»;

- Создание до 500 тыс. высокотехнологичных, высокопроизводительных рабочих мест только на первом этапе;

-Создание холдинга «ТЕПЛЫЙ ДОМ УКРАИНА (ТДУ)», который заработает капитал до $ 7 млрд., доход от которого будет направляться на создание новых стартапов и инноваций;

-Дополнительный рост ВВП Украины, до 4-5%.

12.2-а года назад, экс-Вице-Премьером Г.Зубко, на 15 слайдах презентации в Кабмине Фонда Энергоэффективности (для утепления домов, и ничего более), на 6 слайдах в заглавиях подчёркивал, что это «Реформа сектора отопления Украины».

Тем более, создание холдинга «ТЕПЛЫЙ ДОМ УКРАИНА» с вышеуказанными (см.п.11) параметрами эффективности, будет настоящей «Реформой системы отопления Украины».

13.Для внедрения этой и других инноваций разработана организационная структура Инновационно-Внедренческий Фонд –Эндаумент (ИВФ-Е), Наблюдательный (Попечительский) Совет которого предлагается возглавить В. Зеленскому.

Поскольку ИВФ-Э будет благотворительной организацией, то Конституция Украины не запрещает Президенту Украины занимать такую должность.

14.Пока Офіс простих рішень та результатів «думает». Политологи и юристы Офіса с трудом понимают расчёты, графики, схемы и производство и НУЖДЫ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ.

15.В Украине есть: Асоціація міст України; Асоціація малих міст України;

ВГО «Клуб мерів»; Асоціація «Енергоефективні міста України».

Наверняка, Ваши города входят хотя бы в одну из этих Асоціацій.

16. УВАЖАЕМЫЕ МЭРЫ. ПРЕДЛАГАЮ организовать их (Асоциации) и коллективно обратиться к Президенту В Зеленскому и М.Саакашвили с просьбой ускорить начало нужной для Вас Реформы.

17.УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ - ЖИЛЬЦЫ МКД. Правильно написал М.Невенчанный: «и реализовать Ваши желания (через НАШ МЕГАСТАРТАП) можно лишь сообща при ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТИ», и завершил «вместе мы можем изменить многое».

Пишите М.Невенчанному, В. Медведчуку, М. Сакашвили, Президенту В.Зеленскому.

Пишите коллективные Обращения и Петиции своим мэрам (Вас не менее 100 000).

...Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас!... КАМЕНЯРІ - І.ФРАНКО.

P.S. Цей вірш написаний 142 років тому, але про нас, сьогодняшніх.