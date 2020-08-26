Блоги

Андрій Українець
Андрій Українець
26.08.2020 22:15213

Чому Україна найбідніша в Європі

В зв'язку з річницею незалежності хочеться поміркувати, чому не справдилися сподівання українців на краще життя у власній державі

   А все так гарно починалося. Західні експерти оцінювали наші шанси як найкращі на теренах СНД. Ми стартували в рівних умовах з поляками. І де тепер Польща, а де ми?

   Найпростіше пояснення-ми бідні, тому що дурні. (Не всі, звичайно, але більшість). І, справді, важко це заперечити, якщо ми, українці, обрали президентами вєлікороса Януковича і єврея Зеленськоґо. Це не могло статися в жодній країні СНД, у наших західних сусідів. Скрізь обирають представника національної більшості. Так працює здоровий глузд. Але тільки не у нас. Як сказав Олег Соскін, нащадки свинопасів і гречкосіїв не здатні обрати собі керівника із власного середовища.

   Але мені більше імпонує пояснення економіста і політика Віктора Суслова: в Польщі все добре, тому що там весь час при владі були патріоти, а в Україні все погано, тому що патріоти при владі не були ніколи. Був один напівпатріот-Ющенко, успішний прем'єр і керівник Нацбанку, але не мудра людина. Оточив себе червоненками, трет'яковими, жваніями. А воно їм нада, ця Україна. Яку вони розглядають, як територію, населену хахлами, для заробляння бабла. А як припече, тікають на свою историческую родину: Янукович--в Росію, Грановський, Коломойський-в Ізраїль. І все ж таки, якби не жінка з косою Юлія Тимошенко, я думаю, навіть у немудрого Ющенка і України вийшло б. Про це свідчить успішна співпраця президента з прем'єром Єхануровим. Про Тимошенко, у якої українське тільки прізвище чоловіка, російський політолог Бєлковський сказав, що це людина, на яку звернув увагу Путіна Медведчук, як на таку, яка може знівелювати негативні для Росії наслідки майдану. А Григорій Омельченко сказав, що вона ймовірно була завербована ФСБ. А там ще ж був права рука Тимошенко Турчинов, якого Ющенко, виконуючи домовленості,, призначив керівником СБУ. Про якого той же Омельченко сказав, що він був завербований ще КГБ. Нагадаю, що в 2014р. Турчинов з Тимошенко були причетні до здачі Криму без бою.

   Але виникає питання, чому в Польщі патріоти весь час були при владі, а в Україні ні? На те є дві причини. По-перше, ми, українці, на відміну від поляків, росіян, грузин і т. д. не є повноцінною нацією. Ми напівнація, квазінація. І це не наша вина, це наша біда. Це тому, що ми ніколи не мали власної держави. Тому нікому було формувати націю і патріотизм. А не мали держави, тому що нам, українцям історично не повезло. Як не повезло древнім римлянам, єгиптянам. Де вони тепер? А євреям, полякам, росіянам повезло. Долю народу визначає геополітичні положення. Тобто, які сусіди, який клімат, територія. Ну, і его величество случай. 

   Як наслідок, сформувалась рабська психологія ліш би нє било войни. В той час, як найуспішніша нація світу англосакси на протязі не одного десятиліття мужньо відбивали напади вікінгів і врешті-решт перемогли, наші предки поляни, сіверян здалися тим же варягам-вікінгам без бою. В той час, як маленька Єстонія виставила проти більшовицької армії 40тисячне військо і відбилася, то 40млн. Україна спромоглася лише на 30 тис. Наслідки відомі: репресії, голодомор. В той час як маленька Фінляндія у війні з 150млн Росією втратила 80 тис. своїх громадян (це все одно якби ми втратили 800 тис) і вистояла, і завдяки таким жертвам сьогодні це одна з найуспішніших і найзаможніших країн світу. А ми у війні з Росією втратили 14 тис., і вже всі втомилися, мами плачуть, діти плачуть, Геращенко плаче. І тому ми найбідніша країна в Європі. 

   І все ж головна причина нашого неуспіху це нездатність української еліти об'єднатися, запропонувати суспільству одного гетьмана. А народ що? Народ це, як казав Конфуцій,  трава: куди вітер влади дує, туди він і хилиться. Наведу ще один приклад. Перед обранням Ющенка лідери проукраїнських партій домовились створити після перемоги на виборах єдину українську партію. Але після виборів відразу забули про цю обіцянку. 

Политика
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.