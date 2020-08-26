У морі, на передовій та в експедиції: які заповіти прирівнюються до нотаріально посвідчених

Як розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до нотаріально посвідчених заповітів (крім секретних) прирівнюються:
●заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я, а також проживають у будинках для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, посвідчені головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями, а також начальниками госпіталів, директорами або головними лікарями будинків для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;
●заповіти осіб, які перебувають під час плавання на морських, річкових суднах, що ходять під прапором України, посвідчені капітанами цих суден;
●заповіти осіб, які перебувають у пошукових або інших експедиціях, посвідчені начальниками цих експедицій;
●заповіти військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також заповіти працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів;
●заповіти осіб, які тримаються в установах виконання покарань, посвідчені начальниками таких установ;
●заповіти осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками слідчих ізоляторів.