Сплата аліментів не звільняє від додаткових витрат на дитину Сплативши аліменти, деякі батьки вважають, що повною мірою виконали свій обов’язок та забезпечили дитину всім необхідним. Для дійсно повноцінного та всебічного розвитку чада визначених судом коштів не завжди вистачає, тому батьки мають обов’язково брати участь у додаткових витратах.

Як розповіла Ірини Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), аліменти покривають першочергові потреби малечі, проте батькам не варто забувати про супутні витрати, які вкрай необхідні під час виховання. Спортивні секції, заняття музичним або образотворчим мистецтвом – неповний перелік можливих захоплень дитини, за які доведеться платити кожному з батьків. Окрім того, можуть знадобитися кошти на витрати під час лікування у разі хвороби або ж у процесі підготовки до навчального року.

Очільниця додала, якщо один із батьків не згоден приєднатися до додаткових витрат, розмір його участі визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення. Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

До речі, з початку року державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) стягнули 421 мільйон гривень аліментів, зокрема на Полтавщині – 189 мільйонів гривень, Сумщині – близько 109 мільйонів гривень та понад 123 мільйони гривень дитячих коштів на Чернігівщині.