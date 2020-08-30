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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 23:2282

За бездіяльність губернатора Сумщини відносно Вікторії ГРОБОВОЇ звернувся до прокурора області

Про обласних чиновників

У попередніх публікаціях повідомляв про те, що журналісти Сумського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Журналісти проти корупції» у травні 2020 року звернулися до Сумської обласної державної адміністрації щодо стягнення з Вікторії ГРОБОВІЙ, директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, в порядку регресу, судових витрат у сумі 3171,60 грн. Проте, Сумська обласна державна адміністрація відмовила в цьому, зазначивши що не вбачає підстав. Нагадаю, що вищевказані судові витрати Верховний Суд постановив стягнути на користь Олени ПОПОВОЇ, яка виграла суд у Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації. За рішенням Верховного Суду у справі № 480/4844/18 визнано протиправним і скасовано наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації №89-К/С від 17 грудня 2018 року «Про накладення дисциплінарного стягнення» відносно Олени ПОПОВОЇ. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/88212046). Наказ про накладення дисциплінарного стягнення був підписаний Вікторією ГРОБОВОЮ. Сподіваюся, що прокурор Сумської області реалізує представницькі повноваження у відповідності до ст.131-1 Конституції України та ст.23 Закону України «Про прокуратуру» та будуть вжиті заходи, спрямовані на стягнення з Вікторії ГРОБОВОЇ коштів, витрачених бюджетом на сплату судового збору по справі за позовом Олени ПОПОВОЇ. Далі буде.

Общество Сумщина освіта губернатор
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Астрология
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