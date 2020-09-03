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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 08:08140

Шосткинські чиновники дурять громадян?

Шосткинські чиновники дурять громадян?

У своїй попередній публікації в липні 2020 р. повідомляв про те, що виконання робіт щодо поточного ремонту грунтової дороги між житловими будинками № 4, 6, 6А, 8а, 8Б по вулиці Свемівській в м.Шостка очікується протягом літнього періоду поточного року. Про це мені стало відомо з відповіді, яку отримав з міськвиконкому. Відповідь готував Сергій ШКАРІН, підписувала її Ольга ТКАЧЕНКО.

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2573918166193421&id=100007257881030&__cft__

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Сподівався, що це не пусті слова обіцянки. Але мої сподівання виявилися марними. Грунтову дорогу між вказаними будинками й досі не відремонтували.

Вже настала осінь, діти пішли до школи, літній період вже закінчився, а дороги як не було, так і немає.

Чи то правда, чи то злі язики брешуть, що усі питання у Шостці вирішує одна людина – це Микола НОГА, міський голова. Без його дозволу не вирішиться жодне питання.

Відповідь по ремонту грунтової дороги між вказаними будинками, можна вважати «пустою балачкою»?

Хіба можна дурити громадян? В черговий раз це запитання адресую Миколі НОЗІ шосткинським чиновникам, у тому числі Ользі ТКАЧЕНКО, Сергію ШКАРІНУ.

Шановні громадяни! Як ви вважаєте, міська влада, яку очолює Микола НОГА звикла дурити свою громаду? Надайте свої коментарі, які будуть цікаві суспільству.

Общество Сумщина Шостка чиновники
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