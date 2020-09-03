Шосткинські чиновники дурять громадян? Шосткинські чиновники дурять громадян?

У своїй попередній публікації в липні 2020 р. повідомляв про те, що виконання робіт щодо поточного ремонту грунтової дороги між житловими будинками № 4, 6, 6А, 8а, 8Б по вулиці Свемівській в м.Шостка очікується протягом літнього періоду поточного року. Про це мені стало відомо з відповіді, яку отримав з міськвиконкому. Відповідь готував Сергій ШКАРІН, підписувала її Ольга ТКАЧЕНКО.

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2573918166193421&id=100007257881030&__cft__

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Сподівався, що це не пусті слова обіцянки. Але мої сподівання виявилися марними. Грунтову дорогу між вказаними будинками й досі не відремонтували.

Вже настала осінь, діти пішли до школи, літній період вже закінчився, а дороги як не було, так і немає.

Чи то правда, чи то злі язики брешуть, що усі питання у Шостці вирішує одна людина – це Микола НОГА, міський голова. Без його дозволу не вирішиться жодне питання.

Відповідь по ремонту грунтової дороги між вказаними будинками, можна вважати «пустою балачкою»?

Хіба можна дурити громадян? В черговий раз це запитання адресую Миколі НОЗІ шосткинським чиновникам, у тому числі Ользі ТКАЧЕНКО, Сергію ШКАРІНУ.

Шановні громадяни! Як ви вважаєте, міська влада, яку очолює Микола НОГА звикла дурити свою громаду? Надайте свої коментарі, які будуть цікаві суспільству.