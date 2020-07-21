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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 16:36209

Просто думка...

Наше сумне майбутне дивиться на нас з усіх білбордів веселими очима...

Вам залишилось тільки підтвердити це у виборчому списку...

Ви вже робили це. Пам,ятаєте ? 73 % ?

А може ви вже не хочете ходити на вибори ?

Ну й не ходіть. За вас сходять ті, що вже слабо ходять і мали б взагалі не ходити .. Ось вони й створять вам ваше майбутне....

                                                      Нелегко вам. Криваві краплі глоду
                                                      крізь наші вірші виступлять колись…
                                                      Не говоріть від імені народу,-
                                                     розперетричі ви йому впеклись!

                                                                                            /Ліна Костенко/.

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