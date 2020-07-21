Просто думка... Наше сумне майбутне дивиться на нас з усіх білбордів веселими очима...

Вам залишилось тільки підтвердити це у виборчому списку...

Ви вже робили це. Пам,ятаєте ? 73 % ?

А може ви вже не хочете ходити на вибори ?

Ну й не ходіть. За вас сходять ті, що вже слабо ходять і мали б взагалі не ходити .. Ось вони й створять вам ваше майбутне....

Нелегко вам. Криваві краплі глоду

крізь наші вірші виступлять колись…

Не говоріть від імені народу,-

розперетричі ви йому впеклись!

/Ліна Костенко/.