Вам залишилось тільки підтвердити це у виборчому списку...
Ви вже робили це. Пам,ятаєте ? 73 % ?
А може ви вже не хочете ходити на вибори ?
Ну й не ходіть. За вас сходять ті, що вже слабо ходять і мали б взагалі не ходити .. Ось вони й створять вам ваше майбутне....
Нелегко вам. Криваві краплі глоду
крізь наші вірші виступлять колись…
Не говоріть від імені народу,-
розперетричі ви йому впеклись!
/Ліна Костенко/.
Люблю коли люди щасливі! Неважливо чому. Це ж просто відчуття!...
Попри прекрасні краєвиди Сумщини і теплі зустрічі із виборцями регіону, кандидат по 161 ОВО І.Шкурат побачив чимало проблем, які вимагають...
З-поміж 5 уже зареєстрованих претендентів на депутатський мандат, першим на окрузі зареєструвався уродженець села Хоминці Роменського району Сумської області Шкурат...
Насправді ж вони є безпартійними, але вказують, що представляють громадські організації, підприємства та фонди з назвою "Слуга народу"...
Регулярне розміщення матеріалів із ознаками замовності від виборчих штабів і практично повна відсутність авторських новин – так висвітлювали діяльність кандидатів...