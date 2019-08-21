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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
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Рейтинг боргів: де та який найбільший було стягнуто з початку року

  1. Членство у Єдиному реєстрі боржників;
  2. Арешт майна та банківських рахунків;
  3. Заборона на полювання;
  4. Закриті кордони;
  5. Заборона на використання зброї;
  6. Позбавлення права керування автомобілем;
  7. Примусове виконання суспільно корисних робіт;
  8. Обмеження волі.

Завдяки вищеперерахованим санкціям майже кожного дня українські родини отримують заборговані аліментні кошти. У 2020 році можна виділити роботу наступних відділів державної виконавчої служби міжрегіонального управління юстиції, які стягнули найбільшу суму боргу:

На Полтавщині:

  1. Автозаводський відділ державної виконавчої служби у м. Кременчук – понад 272 тисячі гривень;
  2. Горішньоплавнівський міський відділ державної виконавчої служби – близько 228 тисяч гривень;
  3. Новосанжарський районний відділ державної виконавчої служби – майже 193 тисячі гривень.

На Сумщині:

  1. Зарічний відділ державної виконавчої служби у місті Суми – більше як 113 тисяч гривень;
  2. Роменський міськрайонний відділ державної виконавчої служби – 82 тисячі гривень;
  3. Конотопський міськрайонний відділ державної виконавчої служби – понад 81 тисячу гривень.
  4.  

На Чернігівщині:

  1. Прилуцький міськрайонний відділ державної виконавчої служби – більше 108 тисяч гривень;
  2. Ніжинський міськрайонний відділ державної виконавчої служби – майже 100 тисяч гривень;
  3. Козелецький районний відділ державної виконавчої служби – 76 тисяч гривень.

Як розповіла Ірини Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), кожне правове обмеження має свій позитивний вплив та відповідає рівню конкретної аліментної заборгованості. Неплатники мають пам’ятати, що навіть незначна, на перший погляд, затримка у перерахуванні визначеної суми коштів, може закінчитися слуханням кримінальної справи у залі суду.

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Экономика Аліменти Борг

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