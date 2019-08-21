Рейтинг боргів: де та який найбільший було стягнуто з початку року

Членство у Єдиному реєстрі боржників; Арешт майна та банківських рахунків; Заборона на полювання; Закриті кордони; Заборона на використання зброї; Позбавлення права керування автомобілем; Примусове виконання суспільно корисних робіт; Обмеження волі.

Завдяки вищеперерахованим санкціям майже кожного дня українські родини отримують заборговані аліментні кошти. У 2020 році можна виділити роботу наступних відділів державної виконавчої служби міжрегіонального управління юстиції, які стягнули найбільшу суму боргу:

На Полтавщині:

Автозаводський відділ державної виконавчої служби у м. Кременчук – понад 272 тисячі гривень; Горішньоплавнівський міський відділ державної виконавчої служби – близько 228 тисяч гривень; Новосанжарський районний відділ державної виконавчої служби – майже 193 тисячі гривень.

На Сумщині:

Зарічний відділ державної виконавчої служби у місті Суми – більше як 113 тисяч гривень; Роменський міськрайонний відділ державної виконавчої служби – 82 тисячі гривень; Конотопський міськрайонний відділ державної виконавчої служби – понад 81 тисячу гривень.

На Чернігівщині:

Прилуцький міськрайонний відділ державної виконавчої служби – більше 108 тисяч гривень; Ніжинський міськрайонний відділ державної виконавчої служби – майже 100 тисяч гривень; Козелецький районний відділ державної виконавчої служби – 76 тисяч гривень.

Як розповіла Ірини Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), кожне правове обмеження має свій позитивний вплив та відповідає рівню конкретної аліментної заборгованості. Неплатники мають пам’ятати, що навіть незначна, на перший погляд, затримка у перерахуванні визначеної суми коштів, може закінчитися слуханням кримінальної справи у залі суду.