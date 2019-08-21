Рейтинг боргів: де та який найбільший було стягнуто з початку року

Завдяки вищеперерахованим санкціям майже кожного дня українські родини отримують заборговані аліментні кошти. У 2020 році можна виділити роботу наступних відділів державної виконавчої служби міжрегіонального управління юстиції, які стягнули найбільшу суму боргу:
На Полтавщині:
На Сумщині:
На Чернігівщині:
Як розповіла Ірини Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), кожне правове обмеження має свій позитивний вплив та відповідає рівню конкретної аліментної заборгованості. Неплатники мають пам’ятати, що навіть незначна, на перший погляд, затримка у перерахуванні визначеної суми коштів, може закінчитися слуханням кримінальної справи у залі суду.
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