Європейська Солідарність продала свої місцеві осередки на півночі Сумщини На півночі Сумщини обласне керівництво політичної партії "Європейська Солідарність" продала свої місцеві осередки проросійським силам.

На півночі Сумської області представники політичної партії "Європейська Солідарність" продали свої осередки та місця в списках до місцевих рад проросійському представнику Андрію Деркачу з ПП "НАШ КРАЙ". Наразі з отриманої інформації представники Європейської Солідарності роблять все можливе, щоб команда Андрія Деркача робила все що їм треба в територіальних виборчих комісіях. В Шосткинській ТВК від ЄС сидят люди Деркача - Ноги (ПП "НАШ КРАЙ") в Глухові лише зараз під натиском суспільства пішла заміна людей Деркача, але за півтора місяця вони все зробили, що їм треба, прийняли потрібні рішення, взяли на роботу потрібних людей.

Також ходить дуже цікава інформація про кандидатів в депутати та голів громад. Звичайно ще не має офіційних списків тому важко коментувати, але з надійної інформації списки Шосткинської, Глухівської міської та Шосткинської районої ради будуть наповнені проросійськими людьми Деркача - Ноги. Мовчу про мажоритарку та члені ТВК селищних та сільських, які повністю віддані проросійським силам.

Ось так політична партіє "Європейська Солідарність" інспектиє свої ряди!

Далі буде...

викриємо всіх, не дамо проросійському реваншу Європейської Солідарності!