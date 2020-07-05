У Шостці появився підпалювач будинків громадян У Шостці появився підпалювач будинків громадян

З журналістських джерел встановлено, що на території міста Шостки, що на Сумщині, завівся підпалювач майна громадян.

Вчора підпал стіни будинку стався на вулиці Троїцькій, де незнайомець, під’їхавши до будинку на автомобілі, через паркан облив стіну будинку невідомою речовиною, та підпалив її, внаслідок чого пошкоджено фасад будинку.

В цей же день, але на вулиці Вознесенській в Шостці, аналогічним способом була підпалена стіна будинку, внаслідок чого пошкоджена частина будинку та пластикове вікно.

Ці дві пригоди зареєстровані як пошкодження майна громадян небезпечним способом, шляхом підпалу, та відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України.

Й досі ці злочини не розкриті, злочинці не встановлені.

Мені не зрозуміло, чому поліція не сповіщає про це суспільство, яке повинно знати про все, що відбувається на території Шосткинської громади.

Шановні громадяни! Як ви вважаєте з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть цікаві суспільству.