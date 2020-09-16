Політичні партії які підконтрольні проросійським силам на Сумщині Політичні активи проросійських сил Чмиря-Молотка-Медведчука- Януковича

На Сумщині все більше набирає обертів виборча компанія до місцевих рад, та все більше почали проявлятись патії та їх господарі.

Політичні активи Чмиря-Мотока починають вражати. На даний час до підконтрольних активів Чмиря - Молотка належать Опозиційна платформа - за життя (особисто очолив Юрій Чмирь), ВО "Батьківщина" (депутати різних рівнів місцевих рад від ВО "Батьківщини" агітуть в підтримку Ігоря Молотка), ПП "ЗА Майбутне" (особисто веде агітацію Ігор Молоток), ПП "Сила і Честь" ( не дуже вигідний актив, може навіть не прохідний, але виддали місцевим багатіям, хай фінансують, може пройде).

Дуже багато людей Андрія Деркача почало переходити до команди Чмиря - Молотка по всій Сумщині. Тому ПП "НАШ КРАЙ" має не дуже великі шанси.