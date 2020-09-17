Асоціація міст України вітає прийняття Парламентом законопроєкту 3614 17 вересня Верховна Рада України ухвалила проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» №3614 від 09.06.2020 у другому читанні та в цілому як закон.

Законопроєкт №3614, розроблений Асоціацією міст України спільно з групою народних депутатів (З.Андрійовичем, В.Безгіним та ін.), передбачає завершення бюджетної децентралізації, закріплення за бюджетами громад 60% ПДФО та переведення на прямі міжбюджетні відносини новостворених громад вже з 1 січня 2021 року.

Законопроєкт №3614 передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу України, якими закладається основа бюджетної системи України відповідно до дворівневої концепції місцевого самоврядування «громада-область», а саме: розмежування доходів і видатків між бюджетами районів та територіальних громад; встановлення доходів і видатків для новоутворених сільських, селищних, міських територіальних громад (бюджетів місцевого самоврядування) в обсягах, які були у міст обласного значення та ОТГ; формування бюджетів районів за рахунок доходів від районної комунальної власності.

Асоціація міст України вітає рішення Верховної Ради України та висловлює вдячність народним депутатам, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству фінансів за підтримку місцевого самоврядування і спрямування зусиль на зміцнення ресурсної бази громад. Прийняття законопроєкту №3614 – це необхідна умова для формування сильних, фінансово спроможних громад та підвищення добробуту кожного жителя громади, незалежно від проживання в селі, селищі чи місті.

Також АМУ дякує міжнародним партнерам України, які у спільному листі до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова закликали розглянути необхідні для продовження реформи місцевого самоврядування законопроєкти, зокрема, законопроєкт №3614.

За матеріалами сайту Асоціації міст України