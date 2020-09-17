Блоги

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
21.09.2020 10:46389

Асоціація міст України вітає прийняття Парламентом законопроєкту 3614

17 вересня Верховна Рада України ухвалила проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» №3614 від 09.06.2020 у другому читанні та в цілому як закон.

Законопроєкт №3614, розроблений Асоціацією міст України спільно з групою народних депутатів (З.Андрійовичем, В.Безгіним та ін.), передбачає завершення бюджетної децентралізації, закріплення за бюджетами громад 60% ПДФО та переведення на прямі міжбюджетні відносини новостворених громад вже з 1 січня 2021 року.

Законопроєкт №3614 передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу України, якими закладається основа бюджетної системи України відповідно до дворівневої концепції місцевого самоврядування «громада-область», а саме: розмежування доходів і видатків між бюджетами районів та територіальних громад; встановлення доходів і видатків для новоутворених сільських, селищних, міських територіальних громад (бюджетів місцевого самоврядування) в обсягах, які були у міст обласного значення та ОТГ;  формування бюджетів районів за рахунок доходів від районної комунальної власності.

Асоціація міст України вітає рішення Верховної Ради України та висловлює вдячність народним депутатам, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству фінансів за підтримку місцевого самоврядування і спрямування зусиль на зміцнення ресурсної бази громад. Прийняття законопроєкту №3614 – це необхідна умова для формування сильних, фінансово спроможних громад та підвищення добробуту кожного жителя громади, незалежно від проживання в селі, селищі чи місті.

Також АМУ дякує міжнародним партнерам України, які у спільному листі до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова закликали розглянути необхідні для продовження реформи місцевого самоврядування законопроєкти, зокрема, законопроєкт №3614.

За матеріалами сайту Асоціації міст України

Политика Місцеве самоврядування

По тематике

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Асоціації міст України виступила проти посилення тиску на органи місцевого самоврядування

Правління Асоціації міст України звернулося до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій, груп у Верховній Раді України, щодо неприпустимості...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 11.09.2020 12:58
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Правління Асоціації міст України звернулося до Президента України

Правління Асоціації міст України звернулося до Президента України щодо захисту конституційних прав громад. Нижче наведено текст звернення:...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 11.09.2020 12:27
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Асоціація міст України звернулася до Президента

Співпраця та діалог центральної і муніципальної влади, а не безпідставний тиск, дозволять подолати наслідки коронавірусної кризи в країні - звернення...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 14.05.2020 22:17
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Зміни до Конституції — загроза місцевому самоврядуванню

Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, голів депутатських фракцій та груп, парламентських Комітетів з питань організації...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 13.01.2020 16:48
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Уряд сприятиме стабільності проходження опалювального сезону

28 жовтня АМУ звернулася до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням скасувати постанову №560, якою встановили заздалегідь “не підйомні” граничні...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 19.11.2019 09:30
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.