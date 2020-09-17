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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 08:41235

Понад 2 тисячі новонароджених отримали перші документи у стінах пологових будинків Сумщини

Сучасні сервіси, що запроваджуються органами державної влади, кожного дня приваблюють все більше користувачів, котрі швидко переконуються у їх перевагах. Особливо позитивні відгуки залишають громадяни, які відчули радість батьківства.

«Свідоцтво про народження дитини зараз можна отримати у закладі охорони здоров’я. Кількість батьків, що вже вподобали дану послугу постійно зростає. Так, з початку року на Полтавщині у пологовому будинку перший документ отримали 1055 малюків, на Сумщині – 2262 та 1617 чад на Чернігівщині», – зазначила Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Майбутнім батькам на замітку: перелік документів необхідних для отримання свідоцтва про
народження дитини в закладі охорони здоров’я:

1. Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

2. Паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них);

3. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна
реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

4. Документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява матері та батька дитини, заява матері).

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