Майже 5 мільйонів гривень боргів по зарплаті повернуто мешканцям Сумщини Наслідки розгорнутої фахівцями юстиції роботи, спрямованої на погашення заборгованості по заробітній платі, істотно відчуваються впродовж 2020 року. Так, цьогоріч державні виконавці на користь мешканців Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини вже стягнули близько 30 мільйонів гривень боргів по зарплаті.

«Виявлення майна боржника, проведення опису, його оцінка та передача на реалізацію – це невичерпні етапи процедури примусового виконання рішень суду щодо стягнення боргів по зарплаті. Відтак, завдяки масштабній щоденній роботі державних виконавців з початку 2020 року на Полтавщині було погашено майже 7,5 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі, на Сумщині – близько 5 мільйонів гривень, на Чернігівщині – 17 мільйонів гривень», – розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Очільниця підкреслила, що постійний моніторинг, вивчення конкретних ситуацій, безкомпромісні виважені рішення допомагають фахівцям юстиції на шляху знищення із суспільного життя ганебного явища невиплати заробітної плати.