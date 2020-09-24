Дитини народилася поза медзакладом: як отримати свідоцтво? Отримання свідоцтва про народження дитини є своєрідною путівкою у життя. Більшість батьків знають, що задля успішної реалізації права малюка на перший документ, треба звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану з відповідним пакетом паперів, зокрема з медичного закладу, де народилося чадо. Але що роботи родинам, у яких з певних причин дитина з’явилася на світ поза межами пологового будинку?

За словами начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини СВИСТУН, обов'язковим документом, необхідним для проведення фахівцями юстиції державної реєстрації народження малюка, є медичне свідоцтво про народження, яке видається у пологовому будинку.

Зважаючи на той факт, що наразі спостерігається тенденція до пологів вдома, або ж час «Х» застав батьків не за «графіком», зрозуміло, що відповідного документу такі родини не матимуть. У випадку, якщо чадо народилося поза медичним закладом, батьки повинні звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з наступними документами, що підтверджують народження:

• медичною довідкою та висновком про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я;

• актом, складеним капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо вони були на транспортному засобі) – якщо дитина народилася в транспортному засобі;

• малюк народився за кордоном: медичний документ іншої держави, що підтверджує факт народження дитини, належним чином легалізований.