Правий Сектор йде до Роменської міської ради Роменський місцевий осередок політичної партії "Правий Сектор" висунув Юлію Анатоліївну Магденко кандидаткою на посаду Роменського міського голови та 30 кандидатів в депутати до Роменської міської ради Роменського району Сумської області.

На виборах 25 травня 2020 року мешканці Роменської міської ради Роменського району Сумської області будуть обирати голову громади та депутатів.

Роменський місцевий осередок політичної партії "Правий Сектор" висунув кандидаткою на посаду Роменського міського голови Магденко Юлію Анатоліївну, депутата Роменської міської ради, директора ТОВ "ЕКО-КЛИМАТ".

Юлія Магденко знає проблеми Роменської міської ради та головне знає шляхи їх вирішення, оскільки останні 5 років, як депутат міської ради, працювала на благо громади та вирішила багато проблемних питань. Юлія Анатоліївна веде за собою потужну команду людей, які є фахівцями в різних галузях та відносяться з любовью до містян Роменської громади.

Юлія Анатоліївна Магденко обрала "Правий Сектор" виключно за його українську позицію, відстоювання інтересів держави та громад, та поваги до людей та суспільства.

Повний список кандидатів в депутати до Роменської міської ради від політичної партії "Правий Сектор"