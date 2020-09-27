Правий Сектор йде до Роменської міської ради

На виборах 25 травня 2020 року мешканці Роменської міської ради Роменського району Сумської області будуть обирати голову громади та депутатів.
Роменський місцевий осередок політичної партії "Правий Сектор" висунув кандидаткою на посаду Роменського міського голови Магденко Юлію Анатоліївну, депутата Роменської міської ради, директора ТОВ "ЕКО-КЛИМАТ".
Юлія Магденко знає проблеми Роменської міської ради та головне знає шляхи їх вирішення, оскільки останні 5 років, як депутат міської ради, працювала на благо громади та вирішила багато проблемних питань. Юлія Анатоліївна веде за собою потужну команду людей, які є фахівцями в різних галузях та відносяться з любовью до містян Роменської громади.
Юлія Анатоліївна Магденко обрала "Правий Сектор" виключно за його українську позицію, відстоювання інтересів держави та громад, та поваги до людей та суспільства.
Повний список кандидатів в депутати до Роменської міської ради від політичної партії "Правий Сектор"
|
1.
|
Магденко
Юлія Анатоліївна
|
Директор
|
2.
|
Бондаренко Валентин Борисович
|
Фізична особа-підприємець
|
3.
|
Дробоног Микола Володимирович
|
Фізична особа-підприємець
|
4.
|
Завадько
Юрій Вікторович
|
Директор
|
5.
|
Іваненко
Наталія Анатоліївна
|
Директор
|
6.
|
Сулім Володимир Миколайович
|
Водій-мінометник
|
7.
|
Яременко Владислав Іванович
|
Фізична особа-підприємець
|
8.
|
Максюра
Ігор
Григорович
|
Начальник охорони
|
9.
|
Завадько Валентина Іванівна
|
Директор
|
10.
|
Водопоєнко
Ріта
Валеріївна
|
Продавець
|
11.
|
Годухін
Андрій Юрійович
|
Інженер КВПіА
|
12.
|
Тарасенко
Юрій
Іванович
|
Водій
|
13.
|
Качинська Вікторія Євгеніївна
|
Викладач
|
14.
|
Гарцарік Катерина Володимирівна
|
Практичний психолог
|
15.
|
Пешкун
Василь Олександрович
|
Тимчасово не працює
|
16.
|
Семич
Борис Михайлович
|
Фізична особа-підприємець
|
17.
|
Семич
Іван
Борисович
|
Директор
|
18.
|
Скляренко Олександр Анатолійович
|
Пакувальник
|
19.
|
Пешкун
Марина Костянтинівна
|
Лікар
|
20.
|
Кузнецова Марина
Іванівна
|
Фізична особа-підприємець
|
21.
|
Сухан
Світлана Петрівна
|
Фармацевт
|
22.
|
Магденко
Ігор Валерійович
|
Головний інженер
|
23.
|
Пивоваров
Юрій Андрійович
|
Військовослужбовець
|
24.
|
Холявко
Роман
Олегович
|
Пенсіонер
|
25.
|
Богдан
Наталія
Павлівна
|
Тимчасово не працює
|
26.
|
Кузнецов
Олег Миколайович
|
Пенсіонер
|
27.
|
Дуброва Валентина Вікторівна
|
Пенсіонерка
|
28.
|
Корнюшкін Юрій
Іванович
|
Головний спеціаліст
|
29.
|
Зубко
Наталя Володимирівна
|
Контролер
|
30.
|
Мирончук Максим
Олександрович
|
Заступник директора
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